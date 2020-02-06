Керівництво Верховної Ради реалізувало таємну постанову уряду Азарова - депутат



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Народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе

Уряд Азарова в розпал Революції гідності прийняв постанову, яка забороняє колишнім нардепам відвідувати кулуари Верховної Ради

Колишнім народним депутатам заборонили з’являтися у кулуарах парламенту. Таку постанову, як виявилося, видав ще Кабмін часів Миколи Азарова. Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомила народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона також нагадала, що сьогодні в порядок денний внесені два важливі законопроєкти - щодо запровадження ринку землі, і щодо «так званого наведення порядку в банківській сфері з нібито унеможливленням повернення колишнім власникам націоналізованого «Приватбанку».

«Керівництво парламенту підготувалося до цього дня, починаючи з недавнього розпорядження спікера про заборону допуску колишніх народних депутатів до кулуарів Верховної Ради, заборони зйомки в кулуарах тим, хто не має на це особливого дозволу, з унеможливлення отримання перепусток до комітетів через подання народних депутатів, якщо вони не є керівниками комітетів. Власне, як виявилося, це розпорядження видане на основі закритої постанови КМУ, яку прийняв уряд Азарова в розпал Революції гідності. Тож це режимне розпорядження - у кращих традиціях Азарова і Ко», - написала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона додала, що сьогодні вперше за весь час замкнена частина входів до зали засідань Верховної Ради.

«Невже можна так боятися іншої думки, своїх же громадян, свого народу, щоби забарикадовуватися у залі засідань?», - питає вона.

«Соромно за руйнування й без того все ще хитких традицій і за такі нові віяння влади, що прийшла на гаслах народовладдя. За прогнозами, попереду не лише сесійний день, а і ніч…», - резюмувала Климпуш-Цинцадзе.

Як відомо, Верховна Рада планує 6 лютого розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.

Депутатська фракція «Слуга народу» перед сесією провела у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю президента України Володимира Зеленського.

Під час підготовки законопроєкт №2178-10 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення отримав понад чотири тисячі поправок і пропозицій від народних депутатів.

Цей документ передбачає, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці, а концентрація її в одних руках становитиме до 10 тис. га. При цьому розрахунок за землю має бути виключно безготівковий із перевіркою походження коштів. Також пропонується заборонити купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону та зафіксувати мінімальну ціну на земельну ділянку, причому банки зможуть лише брати землю в заставу, тоді як частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

Розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі заплановано як четверте питання порядку денного.

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.

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