Вбивство Шеремета: Антоненко вищий за чоловіка з камер відеоспостереження, - експертиза



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Андрій Антоненко назвав обвинувачення у справі Шеремета сфабрикованими, а себе - політв’язнем у власній країні.

За висновками експерта, зріст людини на відео може коливатися від 164,9 см до 175,1 см. Водночас адвокати Антоненка, повідомили, що його зріст 180 см

Чоловік з камер відеоспостереження, який брав участь у закладці вибухівки під машину журналіста Павла Шеремета, нижчий за підозрюваного в організації цього злочину Андрія Антоненка. Про це свідчать дані експертизи, пише theБабель.

Відповідну експертизу провели кілька років тому — 25 серпня 2016 року. Експерт аналізував відеозаписи з камер спостереження, розташованих у кварталах навколо місця вибуху і місця проживання Шеремета. На записах чоловік і жінка з пакетом у ніч з 19 на 20 липня 2016 року йшли до машини Шеремета, жінка підходила до машини та, на думку слідства, чіпляла вибуховий пристрій, потім вони вдвох залишили місце події.

Згідно з результатами експертизи, зріст чоловіка на відео 170 см. Можливе відхилення, яке заклав експерт, +\- 3%. Ця похибка повʼязана з нечітким зображення, постійним рухом підозрюваного, кепкою на голові, а також тим, що експерту невідома висота підошви та підборів на взутті. Отже, за висновками експерта, зріст людини на відео може коливатися від 164,9 см до 175,1 см. Водночас адвокати Антоненка, посилаючись на документ, який вони мають у своєму розпорядженні, повідомили, що його зріст 180 см.

Зріст жінки, яка закладала вибухівку і яку слідство ототожнює з лікаркою Юлією Кузьменко, згідно з експертизою, 165 см. Якщо врахувати ту ж саму похибку в 3%, її зріст коливається від 160,05 см до 169,95 см. Точний зріст Кузьменко на момент публікації уточнити не вдалося.

Раніше повідомлялося, що адвокат підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Влад Добош 2 січня отримав повідомлення про проведення слідчого експерименту у справі.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.