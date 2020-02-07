Адвокат представив нові докази непричетності Дугарь до вбивства Шеремета



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Фото: Олена Худякова. Укрінформ

Ореховський пояснив, що новим доказом є висновок психофізіологічної експертизи із застосуванням поліграфа

Адвокати затриманої у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь передали в Офіс генерального прокурора нові докази невинуватості їхньої підзахисної та подали клопотання про закриття справи.

Про це заявив адвокат Микола Ореховський на брифінгу в п’ятницю, 7 лютого

«Ми занесли пакет доказів, які раніше не публікувалися, та подали клопотання про приєднання доказів та закриття справи на ім’я першого заступника генерального прокурора Віктора Чумака», - сказав він.

Ореховський пояснив, що новим доказом є висновок психофізіологічної експертизи із застосуванням поліграфа.

«Ми принесли висновки психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа, який показує, що Дугарь не обговорювала з Антоненком вбивство Шеремета», - додав він.

Також адвокат констатував, що слідство у справі досі не провело експертизу щодо зросту Дугарь. «Слідство 50 з чимось днів обмежують волю людини і вони навіть зросту цієї розвідниці не встановили, хоча в серпні 2016 року мали експертизу щодо зросту інших фігурантів», - зазначив він. Ореховський пояснив, що слідство як один із доказів має відео з камери спостереження, на якому жінка закладає вибухівку. Її зріст - не вище 165 см, водночас зріст Дугарь - 175 см, наголосив адвокат. Нагадаємо, 5 лютого суд продовжив арешт Антоненку і Дугарь ще на два місяці.

4 лютого суд продовжив термін тримання лікарки Юлії Кузьменко під вартою ще на два місяці.

Як відомо, Офіс генерального прокурора України продовжив строк досудового слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до квітня 2020 року.

Зазначимо, чоловік з камер відеоспостереження, який брав участь у закладці вибухівки під машину журналіста Павла Шеремета, нижчий за підозрюваного в організації цього злочину Андрія Антоненка. Про це свідчать дані експертизи, яку провели кілька років тому — 25 серпня 2016 року.

Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.