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    Адвокат представив нові докази непричетності Дугарь до вбивства Шеремета

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    Адвокат представив нові докази непричетності Дугарь до вбивства Шеремета
    Фото: Олена Худякова. Укрінформ

    Ореховський пояснив, що новим доказом є висновок психофізіологічної експертизи із застосуванням поліграфа

    Адвокати затриманої у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь передали в Офіс генерального прокурора нові докази невинуватості їхньої підзахисної та подали клопотання про закриття справи.

    Про це заявив адвокат Микола Ореховський на брифінгу в п’ятницю, 7 лютого

    «Ми занесли пакет доказів, які раніше не публікувалися, та подали клопотання про приєднання доказів та закриття справи на ім’я першого заступника генерального прокурора Віктора Чумака», - сказав він.

    Ореховський пояснив, що новим доказом є висновок психофізіологічної експертизи із застосуванням поліграфа.

    «Ми принесли висновки психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа, який показує, що Дугарь не обговорювала з Антоненком вбивство Шеремета», - додав він.

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    Адвокат представив нові докази непричетності Дугарь до вбивства Шеремета
    Адвокат представив нові докази непричетності Дугарь до вбивства Шеремета
    Адвокат представив нові докази непричетності Дугарь до вбивства Шеремета
    Адвокат представив нові докази непричетності Дугарь до вбивства Шеремета
    Адвокат представив нові докази непричетності Дугарь до вбивства Шеремета
    Адвокат представив нові докази непричетності Дугарь до вбивства Шеремета

    Також адвокат констатував, що слідство у справі досі не провело експертизу щодо зросту Дугарь.

    «Слідство 50 з чимось днів обмежують волю людини і вони навіть зросту цієї розвідниці не встановили, хоча в серпні 2016 року мали експертизу щодо зросту інших фігурантів», - зазначив він.

    Ореховський пояснив, що слідство як один із доказів має відео з камери спостереження, на якому жінка закладає вибухівку. Її зріст - не вище 165 см, водночас зріст Дугарь - 175 см, наголосив адвокат.

    Нагадаємо, 5 лютого суд продовжив арешт Антоненку і Дугарь ще на два місяці.

    4 лютого суд продовжив термін тримання лікарки Юлії Кузьменко під вартою ще на два місяці.

    Як відомо, Офіс генерального прокурора України продовжив строк досудового слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до квітня 2020 року.

    Зазначимо, чоловік з камер відеоспостереження, який брав участь у закладці вибухівки під машину журналіста Павла Шеремета, нижчий за підозрюваного в організації цього злочину Андрія Антоненка. Про це свідчать дані експертизи, яку провели кілька років тому — 25 серпня 2016 року.

    Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

     

    Офіс Генерального прокурора вбивство арешт адвокат Павло Шеремет Яна Дугар
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