У порту Бельгії вилучили кокаїну на 75 млн євро



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Фото: De Telegraaf Порт Антверпена

Партія наркотиків вагою 1561 кг була схована у контейнері з деревами із Колумбії

У бельгійському порту Антверпена митники вилучили партію кокаїну на суму понад 75 мільйонів євро.

Про це повідомляє De Telegraaf із посиланням на Міністерство фінансів Бельгії.

«Нова партія наркотиків вагою 1561 кг була схована у контейнері з деревами із Колумбії. Ймовірна вартість сягає понад 75 мільйонів євро», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час попередньої п'ятничної контрольної акції в Антверпені було вилучено 1727 кілограмів кокаїну приблизною вартістю більш як 80 мільйонів євро. Тоді наркотики перевозилися у контейнері з бананами з Еквадору.

За даними Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності, наявність наркотичних засобів в Європейському Союзі зростає, а кокаїн частіше перевозять через північні порти Європи.

До слова, в Україні 80 видів наркотиків не включені в список заборонених.