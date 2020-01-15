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    У потязі до Криму п'яна росіянка викинула немовля в туалет

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    У потязі до Криму п'яна росіянка викинула немовля в туалет

    10-місячну дитину госпіталізували з травмами

    В поїзді, що прямував з Москви до Сімферополя, п'яна напівгола росіянка викинула десятимісячну доньку в туалет. Маленьку врятували старша дочка і співмешканець жінки.

    Інцидент стався в ніч на 10 січня. Жінка в одному топі і без трусів вийшла з купе і потягла за собою малюка. За іншу руку його утримувала старша сестра. Мати кинула дитину в туалет. Дівчинка відразу ж підібрала сестричку і віддала її співмешканцю матері.

    Дівчинка постраждала. Як розповіли в прес-службі російського управління МВС, немовля відправили до місцевої лікарні, її старшу сестру – до соціально-реабілітаційного центру.

    Росіянку зняли з поїзда до Криму. Горе-матір виявилася уродженкою Воронежа.

    Інспектори у справах неповнолітніх провели з жінкою та її співмешканцем профілактичну бесіду, а щодо матері склали адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків.

    Нагадаємо, незабаром після оголошення про завершення незаконного будівництва моста через Керченську протоку Росія пустила по ньому перший пасажирський поїзд в порушення міжнародно визнаного державного кордону України.

    МВС жінка немовля
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