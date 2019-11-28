У православних християн почався Різдвяний піст: що не можна робити



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Піст покликаний очистити тіло і душу людини до одного з найбільш важливих свят православного календаря Різдва Христового

28 листопада розпочинається останній пост в цьому році, який носить назву - Різдвяний

Сьогодні розпочинається Великий Різдвяний піст, тривалістю у 40 днів. Один з найдовших у церковному році постів завершиться 6 січня.

Цей піст покликаний очистити тіло і душу людини до одного з найбільш важливих свят православного календаря Різдва Христового.

Різдвяний піст вважається не таким суворим як Великий і Успенський. Віруючі можуть їсти набагато більше продуктів, ніж під час строгого посту.

Головна мета посту, встановленого ще у ранні століття християнства, – духовне очищення людини. Тому піст – це відмова не тільки від скоромної їжі, але й від гріховних думок, згубних пристрастей і звичок для того, щоб можна було з чистим серцем зустріти свято Різдва. Без молитви і покаяння піст може стати лише дієтою.

Перші згадки про Різдвяний піст зустрічаємо у IV столітті. Проте тоді він був набагато коротший – тривав лише тиждень перед Різдвом.

А вже в 1166 році у Візантії, за часів імператора Мануїла та Константинопольського патріарха Луки Хрисоверга відбулося «переформатування» Пилипівки на багатоденний – точніше – на 40-денний піст.

Що можна робити в різдвяний піст

Їжа

У Різдвяний піст можна їсти рибу, морепродукти, овочі, фрукти, хліб. Не можна їсти м'ясо, птицю, молочні продукти і яйця.

Заборонені всі продукти тваринного походження і міцний алкоголь.

На відміну від Великоднього, у меню Різдвяного посту дозволяється до пісних страв додавати трохи рослинної олії та рибу. У середу та п'ятницю можна вживати лише продукти рослинного походження без олії.

Найсуворіший пісний день припадає на Святвечір, тобто вечір напередодні Різдва. Цілий день віряни повинні утримуватися від їжі, аж поки на небі не з'явиться перша зірка.

Поведінка

Не можна грішити. Вважається, що навіть та людина, яка дотримується посту, але при цьому веде себе погано - кричить, свариться, лається, - порушує його. Така поведінка вважається гріхом.

Піст - це можливість утриматися не лише від їжі, але і від гріхів, які мають місце бути в повсякденному житті. У цей період треба більш уважно ставитись до своїх думок і дій. Вважається, що під час посту людина повинна думати лише про хороше.

Не можна сумувати, пліткувати і бути роздратованим.

Обряди

У цей період не можна вінчатися і без великої потреби краще не хрестити дітей в церкві.

Також вважається, що укладати шлюб в період Різдвяного посту - теж погано. Але, звичайно ж, завжди є винятки.

У сучасній церкві вам не зможуть відмовити в хрещенні дитини або дорослого.

Секс

Сучасна церква відповідає на це питання досить делікатно. Так як це особисте питання, утримуватися від тілесних відносин під час посту чи ні, його краще вирішувати зі своїм чоловіком / дружиною. Якщо пара не знає, як поставитися до цього питання, можна проконсультуватися у священика.

Раніше під час постів заборонялися близькі стосунки, тому навіть вважалося, що зачинати дітей в цей період не варто.

Заняття

Незважаючи на те, що в деякі великі церковні свята можна фізично працювати і шити, під час посту цим заняттям можна присвячувати час.

Слід відмовитися від розваг і розважальних заходів. Також віруючим церква радить утриматися від спокус і пороків.

Звичайно, більшу частину вільного часу варто присвятити молитві.

Виняток

Хворим людям, вагітним і годуючим жінкам, а також дітям дозволено послаблення посту. Якщо з якихось причин ви повинні відмовитися від поста, не турбуйтеся. Адже найголовніше - це чисті помисли, а дотримання посту на духовному рівні набагато важливіше, ніж відмова від їжі.

Звичайно ж, перед тим, як почати постити, краще порадитися з лікарем.

На дні Різдвяного посту припадає велике двонадесяте свято Введення Пресвятої Богородиці до Єрусалимського храму (4 грудня), день пам’яті апостола Андрія Первозваного (13 грудня), день пам’яті святої мучениці Катерини (7 грудня), день пам’яті святої мучениці Варвари (18 грудня),День святого Миколая (19 грудня), день пам’яті святителя Спиридона Тримифунтського (25 грудня) та день пам’яті святого мученика Воніфатія (1 січня). Дню Різдва Христового передують неділя святих праотців і неділя святих отців.