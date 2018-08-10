У прем’єра Японії з’явився конкурент на виборах глави найбільшої партії країни
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Вибори глави Ліберально-демократичної партії Японії заплановані на 20 вересня
Колишній 61-річний міністр оборони Японії Ісіба Сігеру заявив, що має намір змагатися за пост очільника Ліберально-демократичної партії Японії (ЛДПЯ).
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Вибори глави цієї найбільшої партії країни заплановані на 20 вересня. Проте аналітики очікують, що діючий керівник ЛДПЯ і прем’єр-міністр країни Сіндзо Абе отримає необхідну підтримку, і стане найдовше правлячим очільником уряду із кінця Другої світової війни.
Вже на сьогодні Абе має підтримку до 70% депутатів фракції ЛДПЯ в парламенті країни, яка нараховує 405 депутатів.
Ісіба Сігеру має підтримку серед рядових членів ЛПДЯ. Проте цього недостатньо для компенсації слабкої підтримки серед лідерів правлячої партії Японії.