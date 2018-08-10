У прем’єра Японії з’явився конкурент на виборах глави найбільшої партії країни



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Сіндзо Абе

Вибори глави Ліберально-демократичної партії Японії заплановані на 20 вересня

Колишній 61-річний міністр оборони Японії Ісіба Сігеру заявив, що має намір змагатися за пост очільника Ліберально-демократичної партії Японії (ЛДПЯ).

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Вибори глави цієї найбільшої партії країни заплановані на 20 вересня. Проте аналітики очікують, що діючий керівник ЛДПЯ і прем’єр-міністр країни Сіндзо Абе отримає необхідну підтримку, і стане найдовше правлячим очільником уряду із кінця Другої світової війни.

Вже на сьогодні Абе має підтримку до 70% депутатів фракції ЛДПЯ в парламенті країни, яка нараховує 405 депутатів.

Ісіба Сігеру має підтримку серед рядових членів ЛПДЯ. Проте цього недостатньо для компенсації слабкої підтримки серед лідерів правлячої партії Японії.