На Буковині вдесятеро зросла захворюваність на кашлюк



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На Буковині вдесятеро зросла захворюваність на кашлюк

Число хворих збільшилося у Кельменецькому, Вижницькому, Новоселицькому та Кіцманському районах

У Чернівецькій області зросло число недужих на кашлюк.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

За 4 місяці цього року зареєстрували вже 79 випадків захворювання, тоді як торік за аналогічний період їх було лише 6.

«Це більш ніж десятикратне зростання. Число хворих збільшилося у Кельменецькому, Вижницькому, Новоселицькому та Кіцманському районах», – розповіла заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації Марія Поліщук.

За її словами, такий факт свідчить про те, що у цих районах дітям робили недостатню кількість щеплень АКДП. Так, на Кельменеччині вакцинували лише 10% малюків від плану, на Вижниччині, Новоселиччині та Кіцманщині – 24%. Особливість у тому, що АКДП – комбінована вакцина, яку зазвичай роблять тричі малюкам у перший рік життя. Вона захищає від кашлюку, дифтерії та правця.

Тож якщо зараз фіксуємо зростання випадків одного із цих захворювань, можемо спрогнозувати і збільшення інших двох.

«У березні в області призупиняли планову вакцинацію через епідеміологічну ситуацію, пов’язану із коронавірусом. Однак у квітні її відновили, тож батькам слід звернутися до педіатрів або своїх сімейних лікарів щодо щеплень. Усі вакцини в області є», – каже Поліщук.

Щеплення, які є обов’язковими в Україні, захищають від певного набору інфекційних захворювань, критичного для дітей та дорослих. Ці недуги можуть призвести до глибокої інвалідності або, із високою вірогідністю, до смерті, більшість із них вражають велику кількість людей.

«За весь цей час через кір до реанімації в області госпіталізували 30 дітей. Усі вони були у вкрай важкому стані і вижили лише завдяки зусиллям медиків. Тож якщо певні захворювання керуються засобами імунопрофілактики, це треба використовувати і захищати малюків», – підсумовує Поліщук.