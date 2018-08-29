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    У Пуерто-Ріко в результаті урагану «Марія» загинули майже 3 тис. осіб

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    У Пуерто-Ріко в результаті урагану «Марія» загинули майже 3 тис. осіб

    У Пуерто-Ріко створять комісію з вивчення наслідків ураганів і реєстр потенційних жертв

    В Пуерто-Ріко офіційно назвали кількість жертв урагану «Марія», який обрушився на регіон у вересні 2017 року - 2975 осіб. Про це заявив губернатор Пуерто-Ріко Рікардо Росельо, передає Assotiated Press.

    Він зазначив, що експерти на замовлення влади підготували доповідь щодо жертв і збитків від урагану.

    «Ми не передбачили ситуацію, за якої будt повністю обірвано всі комунікації, припинено енергопостачання, заблоковані дороги. Для нас це урок, що необхідно бути готовими до гіршого», - сказав губернатор.

    Він додав, що зараз розуміє, що були допущені помилки.

    «Озираючись назад, я визнаю, що багато можна було зробити по-іншому», - зізнався Росельо.

    Губернатор повідомив, що створює комісію з вивчення наслідків ураганів і реєстр людей, які є потенційними жертвами наступного можливого урагану (як приклад він навів літніх людей і важких пацієнтів лікарень).

    «У разі нового урагану близько 60 тис. будинків може бути зруйновано, а система енергопостачання в деяких районах, як і раніше, нестабільна», - заявив він.

    дороги
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