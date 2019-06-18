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    У Путіна прокоментували заяву Зеленського про переговори

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    Володимир Путін та Дмитро Пєсков&nbsp; - У Путіна прокоментували заяву Зеленського про переговори
    Володимир Путін та Дмитро Пєсков 

    Путін «завжди починає спілкування з правильних фраз» - заявив Пєсков

    В Кремлі відповіли на заяву президента України Володимира Зеленського про те, з якої репліки він би почав свою першу зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляю росЗМІ.

    За його словами, Путін «завжди починає спілкування з правильних фраз» і буде дотримуватися такого підходу і в разі переговорів з Зеленським.

    «А що стосується Донбасу, то це треба говорити не Путіну, а жителям Донбасу, безпосереднім співрозмовникам. А по Криму і особливо говорити нічого», - сказав він.

    Він додав, що в Кремлі вважають схожими позиції Зеленського та п'ятого президента України Петра Порошенка з Донбасу і санкцій.

    Нагадаємо, Зеленський заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, що при можливій зустрічі з Путіним підніме питання окупованих територій - Криму і Донбасу.

    «Крим - це Україна. І ми сподіваємося, що скоро він повернеться. Я дуже люблю Крим. Я бував там багато раз. Це унікальне місце в Україні зі своєю природою та історією. Для мене Крим завжди був і залишається частиною України», - сказав Зеленський.

    Крим Путін Bild
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