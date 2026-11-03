Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Ющенко відвідав Президентський центр Обами та провів зустрічі в Чикаго

Третій президент України разом із дружиною Катериною відвідав США, де зустрівся з представниками бізнесу, науковцями та українською діаспорою

Третій президент України Віктор Ющенко пояснив мету своєї поїздки до Сполучених Штатів Америки. За його словами, робочий візит був спрямований на зміцнення міжнародної підтримки України, розвиток співпраці з американськими партнерами та просування освітніх і гуманітарних ініціатив. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис експрезидента.

Ющенко разом із дружиною Катериною відвідав штат Міссурі на запрошення Вашингтонського університету в Сент-Луїсі (WashU). Там він зустрівся з представниками української громади, науковцями та американськими громадськими діячами.

фото: Віктор Ющенко/Facebook

фото: Віктор Ющенко/Facebook

Зокрема, експрезидент взяв участь у дискусії, організованій Радою з міжнародних справ (World Affairs Council), на якій були присутні понад 50 представників бізнесових, громадських та інтелектуальних кіл. Учасники обговорили міжнародну солідарність з Україною, демократичні цінності та економічну співпрацю між двома державами.

фото: Віктор Ющенко/Facebook

Також Ющенко виступив перед студентами й викладачами Вашингтонського університету, наголосивши на значенні боротьби України для майбутнього демократичного світу.

Після цього робоча поїздка продовжилася в Чикаго. 29 жовтня експрезидент відвідав Чиказький університет, де обговорив з українськими студентами збереження національної ідентичності та їхню участь у повоєнній відбудові України.

Наступного дня Ющенко провів зустріч із представниками Чиказької ради з глобальних питань, а також відвідав американську енергетичну компанію Invenergy.

Під час зустрічі з представниками компанії обговорювали зміцнення енергетичної стійкості України, впровадження сучасних технологій та перспективи залучення американського капіталу до модернізації української інфраструктури.

31 жовтня Ющенко відвідав Президентський центр Барака Обами та Український інститут модерного мистецтва, де зустрівся з представниками української діаспори.

Завершився візит 1 листопада консультаціями з українсько-американськими меценатами та партнерами. За словами експрезидента, сторони узгодили подальші кроки щодо підтримки освітніх і гуманітарних проєктів в Україні.

Нагадаємо, раніше Віктор Ющенко звернувся з листом до президента США Дональда Трампа, закликавши його звернути увагу на ситуацію в Україні.