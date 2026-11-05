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В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
В Україні хмарно з проясненнями
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 5°-7° тепла

Сьогодні, 5 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів. В Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, на крайньому півдні країни 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла.

Прогноз погоди на 5 листопада
Прогноз погоди на 5 листопада
Укргідрометцентр

У четвер, 5 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла, у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.

Раніше повідомлялося, що за рік Монблан став нижчим на 1,29 метра: за новими вимірюваннями, його вершина здіймається на 4807,47 метра над рівнем моря. Водночас фахівці застерігають від поспішних висновків, адже показник залежить не лише від зміни клімату, а й від кількості снігу та льоду на вершині. 

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

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