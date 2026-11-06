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В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 3°-5° тепла

Сьогодні, 6 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у північних, східних, Полтавській, Черкаській областях, вдень в Україні, крім більшості західних областей, невеликі дощі, місцями з мокрим снігом (в Карпатах невеликий сніг). Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 0-6° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни вдень 5-10° тепла (в Карпатах та на Закарпатті вночі 1-6° морозу).

Прогноз погоди на 6 листопада
Прогноз погоди на 6 листопада
Укргідрометцентр

У п'ятницю, 6 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Невеликі дощі, по області місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі та вдень 1-6° тепла, у Києві вночі та вдень 3-5° тепла.

Раніше повідомлялося, що за рік Монблан став нижчим на 1,29 метра: за новими вимірюваннями, його вершина здіймається на 4807,47 метра над рівнем моря. Водночас фахівці застерігають від поспішних висновків, адже показник залежить не лише від зміни клімату, а й від кількості снігу та льоду на вершині. 

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Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди

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