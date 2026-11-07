Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва

Свята 8 листопада в церковному календарі – Собор архистратига Михаїла та всіх Небесних Сил безтілесних

8 листопада православна церква України за новоюліанським календарем відзначає одне з найбільших свят церковного року – Собор архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних, відомий у народі як Михайлів день: архангел Михаїл шанується як воєначальник небесного воїнства і захисник усіх, хто виборює справедливість.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 8 листопада 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних

Слово «архистратиг» у перекладі означає воєначальник або полководець. За церковним переказом, саме архангел Михаїл очолив ангелів світла у битві проти Люцифера, що повстав проти Бога, і скинув сили темряви з небес. Свято носить назву Собор – бо цього дня церква вшановує не лише Михаїла, а й усю повноту ангельських чинів, що служать Господу та охороняють людство від зла.

Михайлів день здавна був одним із найбільших і найулюбленіших народних свят в Україні. Він збігався із завершенням осінніх польових робіт і знаменував початок зимового відпочинку. Господарі зводили підсумки року, а господині накривали щедрі столи – пироги, м'ясні страви, варений мед. Це було останнє велике застілля перед Різдвяним постом, що починається 28 листопада. Свято мало особливий дух примирення: старі образи належало залишити в минулому, а двері – відчинити для гостей і для тих, хто потребував допомоги.

Сьогодні Михайлів день має і державний вимір: 8 листопада в Україні відзначає своє професійне свято Десантно-штурмові війська Збройних сил – і це символічне поєднання небесного воїна-захисника з реальними людьми, які щодня стоять на захисті країни, набуває особливої глибини.

Молитви дня

До архистратига Михаїла звертаються з молитвою про захист від ворогів, хвороб і несправедливості – особливо актуальною вона є сьогодні для всіх, хто молиться за українських воїнів:

О, великий Архістратиже Божий, Михаїле! Переможче демонів, охоронитель рабів Божих (імена)! Захисти нас від усіх ворогів видимих і невидимих, і не дай нам загинути в злих гріхах наших, але укріпи нас у вірі. Виблагай нам у Бога милість і допомогу в боротьбі зі спокусами. Будь нам вірним поборником і рятівником у день Страшного Суду. Амінь.

Народні вірування та прикмети

На Михайла в Україні здавна панував особливий дух: дім наповнювався гостями, стіл – стравами, а серце – прощенням. Вважалося, що доброта і щедрість цього дня повертаються сторицею, а примирення з тим, з ким посварився, – найкращий дарунок архангелу-захиснику. Традиційно дбали і про пташок: наповнювали годівнички зерном, бо зима вже стояла на порозі.

Народні прикмети 8 листопада були пов'язані з погодою та майбутньою зимою:

Якщо день видався сонячним і теплим – чекайте сніжної, але м'якої зими.

Якщо на дорогах ожеледь – така погода протримається ще довго.

Якщо на дубах залишилося багато жолудів – це віщує м'яку зиму.

Якщо вранці густий туман – до тепла.

Що не можна робити

На Михайлів день народна традиція встановлювала суворі заборони, пов'язані з повагою до свята і до небесного покровителя: