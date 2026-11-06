Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
Свята 7 листопада в церковному календарі – День пам'яті преподобної Йосафати Гордашевської та 33-х мучеників Мелітинських
7 листопада православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять преподобної Йосафати Гордашевської – української черниці, яка присвятила себе служінню бідним і хворим та стала однією із засновниць Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії, а також 33-х мучеників із Мелітини – воїнів-християн, що прийняли смерть за віру в Малій Азії на початку IV століття.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 7 листопада 2026 року.
Релігійні свята та їхня історія
День пам'яті 33 святих мучеників у Мелітині
Церква 7 листопада згадує 33-х мучеників із Мелітини – міста в Малій Азії (нинішня Туреччина). Усі вони були воїнами-християнами і в часи гонінь на початку IV століття відмовилися відректися від своєї віри. Попри тортури і смертельну загрозу, жоден із них не зрадив Христа. Їхній подвиг – це свідчення того, що вірність переконанням буває сильнішою за страх смерті. Саме ця тема – стійкість духу перед лицем насилля – об'єднує мучеників Мелітини із сьогоднішнім досвідом багатьох українців.
Преподобна Йосафата Гордашевська
Преподобна Йосафата Гордашевська народилася в Україні і в миру носила ім'я Михайлина. Змалку прагнучи до чернечого служіння, вона зрештою стала однією із засновниць Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії – першого в Україні греко-католицького жіночого чернечого згромадження. Своє покликання Йосафата вбачала не у відстороненому чернечому усамітненні, а в живій присутності поруч із тими, хто потребує допомоги: хворими, бідними, занедбаними дітьми. Вона організовувала перші чернечі осередки, залучала молодих жінок до монашого життя і формувала традиції сестринського служіння, які живі в громаді досі.
Молитви дня
О, святі мученики Мелітинські, Ієроне, Ісіхіє та всі з вами 33 страстотерпці! Ви, що душу свою за віру Христову віддали, випросіть у Господа для нас, грішних, мужність у випробуваннях, твердість у вірі та допомогу в подоланні незгод. Моліть, щоб і ми, наслідуючи ваш подвиг, зберегли незламну вірність Богові до кінця днів наших.
Амінь.
Народні вірування та прикмети
7 листопада в народній традиції вважався днем добрих справ і турботи про ближніх. Наші предки вірили, що вчинки цього дня мають особливу вагу: допомога нужденному, добре слово, турбота про тих, хто залишився без підтримки – все це повертається сторицею. Традиційно в цей час дбали про птахів: насипали зерно і насіння в годівнички для синиць та горобців, бо вважали, що доброта до пташок приносить удачу в дім.
Прикмети 7 листопада були пов'язані з настанням зими:
- Якщо на дорогах лежить сніг – зима буде сніжною і холодною.
- Якщо голосно кричать галки – буде снігопад.
- На деревах залишилося багато листя – зима буде затяжною.
- Якщо вранці ожеледь – така погода протримається ще довго.
Що не можна робити
- Лаятися, сваритися і бажати комусь зла.
- Позичати гроші та брати в борг.
- Здійснювати великі та дорогі покупки.
Читайте також:
- Церковний календар на листопад 2026 року: коли починається Різдвяний піст і святкують Михайла, Катерини та Андрія
- Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
- Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
- Місячний календар стрижок на листопад 2026: сприятливі дні для візиту до перукаря
- Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
- Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
- Місячний календар на листопад 2025: дати нового та повного Місяця
- Церковний календар на 2026 рік: дати всіх свят, постів і поминальних днів
- Коли піст у 2026 році: дати, обмеження і правила
- Календар головних спортивних подій на листопад 2026 року
- Гороскоп на листопад 2026 року: що чекає на всі знаки зодіаку
Коментарі — 0