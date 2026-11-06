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Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 7 листопада в церковному календарі – День пам'яті преподобної Йосафати Гордашевської та 33-х мучеників Мелітинських

7 листопада православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять преподобної Йосафати Гордашевської – української черниці, яка присвятила себе служінню бідним і хворим та стала однією із засновниць Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії, а також 33-х мучеників із Мелітини – воїнів-християн, що прийняли смерть за віру в Малій Азії на початку IV століття.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 7 листопада 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті 33 святих мучеників у Мелітині

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва фото 1

Церква 7 листопада згадує 33-х мучеників із Мелітини – міста в Малій Азії (нинішня Туреччина). Усі вони були воїнами-християнами і в часи гонінь на початку IV століття відмовилися відректися від своєї віри. Попри тортури і смертельну загрозу, жоден із них не зрадив Христа. Їхній подвиг – це свідчення того, що вірність переконанням буває сильнішою за страх смерті. Саме ця тема – стійкість духу перед лицем насилля – об'єднує мучеників Мелітини із сьогоднішнім досвідом багатьох українців.

Преподобна Йосафата Гордашевська

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва фото 2

Преподобна Йосафата Гордашевська народилася в Україні і в миру носила ім'я Михайлина. Змалку прагнучи до чернечого служіння, вона зрештою стала однією із засновниць Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії – першого в Україні греко-католицького жіночого чернечого згромадження. Своє покликання Йосафата вбачала не у відстороненому чернечому усамітненні, а в живій присутності поруч із тими, хто потребує допомоги: хворими, бідними, занедбаними дітьми. Вона організовувала перші чернечі осередки, залучала молодих жінок до монашого життя і формувала традиції сестринського служіння, які живі в громаді досі.

Молитви дня

О, святі мученики Мелітинські, Ієроне, Ісіхіє та всі з вами 33 страстотерпці! Ви, що душу свою за віру Христову віддали, випросіть у Господа для нас, грішних, мужність у випробуваннях, твердість у вірі та допомогу в подоланні незгод. Моліть, щоб і ми, наслідуючи ваш подвиг, зберегли незламну вірність Богові до кінця днів наших.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

7 листопада в народній традиції вважався днем добрих справ і турботи про ближніх. Наші предки вірили, що вчинки цього дня мають особливу вагу: допомога нужденному, добре слово, турбота про тих, хто залишився без підтримки – все це повертається сторицею. Традиційно в цей час дбали про птахів: насипали зерно і насіння в годівнички для синиць та горобців, бо вважали, що доброта до пташок приносить удачу в дім.

Прикмети 7 листопада були пов'язані з настанням зими:

  • Якщо на дорогах лежить сніг – зима буде сніжною і холодною.
  • Якщо голосно кричать галки – буде снігопад.
  • На деревах залишилося багато листя – зима буде затяжною.
  • Якщо вранці ожеледь – така погода протримається ще довго.

Що не можна робити

  • Лаятися, сваритися і бажати комусь зла.
  • Позичати гроші та брати в борг.
  • Здійснювати великі та дорогі покупки.

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Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

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