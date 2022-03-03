Путін прикрився Кабаєвою: одіозна спортсменка зробила заяву

Коханка Путіна просуває новий наратив кремлівської пропаганди: російські спортсмени настільки сильні, що Захід їх боїться

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва висловилася з приводу усунення російських спортсменів від міжнародних змагань. На її думку, нинішня ситуація схожа на 2014 рік, коли після Олімпіади у Сочі та вітчизняних атлетів відібрали медалі за звинуваченням у допінгу.

«Ви так намагалися принизити росіян, заборонили наші символи, прапор та гімн. На всіх змаганнях розглядали російських спортсменів під мікроскопом. За три молекули, які ні на що не впливають, одразу ж усували їх від змагань. А ми все одно перемагали!», – сказала вона.

Схоже, Кабаєва просуває новий наратив кремлівської пропаганди: російські спортсмени настільки сильні, що Захід їх боїться.

«Росія була, залишається і буде великою спортивною державою», – заявила Кабаєва і додала: «Я думаю, що ми переживемо всі заборони».

Як повідомлялось, Міжнародний олімпійський комітет запропонував міжнародним федераціям заборонити демонструвати національну символіку російським спортсменам.