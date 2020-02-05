У Раді на ранкове засідання зареєструвався 321 нардеп



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Парламент планує продовжити роботу з розгляду законопроєктів, що передбачають зміни до Конституції

Спікер парламенту Дмитро Разумков відкрив ранкове пленарне засідання Верховної Ради. У залі зареєструвався 321 нардеп.

Як повідомлялося, сьогодні у порядку денному - робота над трьома законопроєктами про внесення змін до Конституції, ініційованими президентом.

Зокрема, Рада сьогодні розгляне у першому читанні зміни до закону про Вищий антикорупційний суд. Про це свідчить порядок денний Ради на 5 лютого.

Для розгляду у першому читанні нардепам запропоновані зміни до Лісового кодексу та щодо патентного законодавства.

У другому читанні парламент розгляне законопроект про спрощення доступу телеком-провайдерів до об'єктів інфраструктури.

На порядку денному також скасування дії закону про стройовий статут Збройних сил та зміни до деяких законів України щодо права на отримання пенсій окремими категоріями громадян.

Раді запропонована для ратифікації угода з Литвою щодо працевлаштування та зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки в лісах.

У першому читанні парламент також розгляне спрощення отримання українського громадянства.

На 16:00 у нардепів заплановано роботу у фракціях та комітетах.

Також нагадаємо, що у Раді зареєстрували проєкт закону про заборону «акустичного насильства» у транспорті