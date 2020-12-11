Рада планує наступного тижня призначити двох міністрів

Кілька тижнів тому парламент ухвалив закон, який значно звузив повноваження виконувачів обов'язки міністрів

У першу чергу мова йде про призначення повноцінних міністрів Міносвіти та Міненергетики, ─ Кравчук

Верховна Рада наступного тижня може призначити керівників Міністерства освіти і науки та Міністерства енергетики. Про це повідомила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Ми на початку наступного тижня будемо розглядати на фракції у тому числі кадрові питання. Може бути навіть кілька засідань фракції, бо насичений порядок денний. У першу чергу мова йде про призначення повноцінних міністрів у ті міністерства, де зараз є виконувачі обов’язків (Міносвіти та Міненергетики, - ред.)», ─ зазначила парламентар.

Нардеп нагадала, що кілька тижнів тому Рада ухвалила закон, який значно звузив повноваження виконувачів обов'язки міністрів.

«У законопроекті, який приймався кілька тижнів тому і який уже набрав чинності була правка, що стосується повноважень виконувачів обов’язків міністрів. Фактично вони мають дуже обмежені повноваження», ─ пояснила депутат.

Кравчук підкреслила, що необхідно якнайшвидше призначити повноцінних міністрів.

«Необхідно якнайшвидше призначити повноцінних міністрів, щоб відновити нормальну роботу Міністерства освіти й науки та Міненергетики. Я так розумію, що т.в.о. будуть претендувати на ці посади, але треба дочекатися засідання фракції, щоб зрозуміти ─ чи це кілька кандидатів, чи один кандидат», ─ сказала депутат.

За словами Кравчук, голосування у сесійній залі може відбутися у другій половині сесійного тижня.

«У понеділок-вівторок це (щодо кандидатур, - ред.) буде зрозуміло. Відповідно у залі можна голосувати у другій половині тижня», ─ зазначила парламентар.

Нагадаємо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що народні депутати розглянуть законопроєкт про державний бюджет України на 2021 рік наступного вівторка, 15 грудня.

Також на пленарному засіданні 15 грудня Верховна Рада також розгляне продовження на рік спецзакону щодо Донбасу (№4467) та закон про повернення повноважень Нацагентства по протидії корупції (НАПКА) у межах відновлення антикорупційної інфраструктури після рішення Конституційного суду.