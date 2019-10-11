  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Раді пропонують спростити отримання пенсій переселенцями

    • Розсилка
    У Раді пропонують спростити отримання пенсій переселенцями

    Громадські організації пропонують скасувати положення щодо припинення виплати пенсій переселенцям у разі відсутності понад 60 днів за місцем проживання

    У комітеті Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провели зустріч з громадськими організаціями щодо спрощення виплат пенсій переселенцям та мешканцям окупованих територій.

    Про це повідомляє прес-служба парламенту.

    У зустрічі з депутатами взяли участь представники Благодійного фонду «Право на захист», програми «Радник Міністерства соціальної політики України з питань ВПО», громадської організації «Донбас SOS», Української гельсінської спілки з прав людини та інших.

    Вони представили парламентарям законодавчі ініціативи, якими пропонують повернути право мешканцям окупованих територій отримувати пенсії, а також спростити отримання пенсій переселенцями.

    Зокрема громадські організації пропонують скасувати положення щодо припинення виплати пенсій переселенцям у разі відсутності понад 60 днів за місцем проживання.

    «Це дозволило б зменшити навантаження на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду, оскільки 60% людей, які їх перетинають, є пенсіонерами», — йдеться у повідомленні.

    Як зазначає прес-служба, депутати профільного комітету та представники ГО погодилися з необхідністю спрощення процедури доведення права на виплату пенсій та врегулювання порядку отримання пенсій переселенцями.

    Донбас радник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ