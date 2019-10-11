У Раді пропонують спростити отримання пенсій переселенцями



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Громадські організації пропонують скасувати положення щодо припинення виплати пенсій переселенцям у разі відсутності понад 60 днів за місцем проживання

У комітеті Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провели зустріч з громадськими організаціями щодо спрощення виплат пенсій переселенцям та мешканцям окупованих територій.

Про це повідомляє прес-служба парламенту.

У зустрічі з депутатами взяли участь представники Благодійного фонду «Право на захист», програми «Радник Міністерства соціальної політики України з питань ВПО», громадської організації «Донбас SOS», Української гельсінської спілки з прав людини та інших.

Вони представили парламентарям законодавчі ініціативи, якими пропонують повернути право мешканцям окупованих територій отримувати пенсії, а також спростити отримання пенсій переселенцями.

Зокрема громадські організації пропонують скасувати положення щодо припинення виплати пенсій переселенцям у разі відсутності понад 60 днів за місцем проживання.

«Це дозволило б зменшити навантаження на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду, оскільки 60% людей, які їх перетинають, є пенсіонерами», — йдеться у повідомленні.

Як зазначає прес-служба, депутати профільного комітету та представники ГО погодилися з необхідністю спрощення процедури доведення права на виплату пенсій та врегулювання порядку отримання пенсій переселенцями.