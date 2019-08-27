У Раді розподілили керівні посади у комітетах - ЗМІ



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Депутати «Слуги народу» отримають 70 керівних посад в комітетах парламенту, повідомило джерело

У Верховній Раді 9 скликання розподілили керівні пости в парламентських комітетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію одного із депутатів, який бере участь у Підготовчій групі Ради.

За його словами, депутати «Слуги народу» отримають 70 керівних посад в комітетах парламенту. Крім глав комітетів, у це число входять секретарі та заступники керівників комітетів.

Співрозмовник повідомив, що 15 керівних посад отримає фракція «Опозиційна платформа - За життя», по 14 місць віддадуть «Батьківщині» і «Голосу», а «Європейської солідарності» - 4.

Зокрема, «Опозиційна платформа - За життя» отримає посаду голови комітету з питань свободи слова, «Батьківщина» - комітету з питань молоді та спорту, «ЄС» - комітету з питань євроінтеграції. «Голос» не отримав посад голів, сказав співрозмовник.

Позафракційні депутати отримають дев’ять керівних посад. Серед іншого, їм, можливо, дістанеться позиція глави комітету з прав нацменшин і реінтеграції.

Співрозмовник уточнив, що цей розподіл може змінитися, але не суттєво - плюс-мінус на одне місце.

Як повідомлялося, перше засідання Верховної Ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня.

До слова, Верховна Рада може скоротити кількість нардепів на третину.

29 серпня планується оголосити про формування більшості, запустити всі парламентські комітети. Можливе також внесення кандидата на посаду прем'єрміністра, скорочення кількості нардепів.

За інформацією ЗМІ, цього дня планується розгляд «60-70 стрижневих законопроєктів». Серед них – про зняття недоторканності з народних депутатів, скорочення кількості парламентарів на третину – з 450 до 300. Можливий і розгляд законопроєкту про проведення місцевих виборів у Києві. Решту списку проєктів ще допрацьовують.