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    У Раді зареєстровано законопроєкт, що ліквідує маршрутки

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    У сфері пасажирських перевезень є нестача сучасних великогабаритних, зокрема низькопідлогових, транспортних засобів для задоволення потреб споживачів, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями - У Раді зареєстровано законопроєкт, що ліквідує маршрутки
    У сфері пасажирських перевезень є нестача сучасних великогабаритних, зокрема низькопідлогових, транспортних засобів для задоволення потреб споживачів, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями
    Фото з відкритих джерел

    У законопроєкті говориться, що частина громадського транспорту за своєю конструкцією та пасажиромісткістю морально застаріла

    У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 4383, що пропонує нову модель громадського транспорту, відповідно до якої, використання старих маршруток стане неприйнятним. Про це повідомляє глава Мінінфраструктури Владислав Криклій в п'ятницю, 15 січня.

    У пояснювальній записці до цього законопроєкту зазначається, що «темпи оновлення парку рухомого складу автомобільного транспорту приватних перевізників не відповідають потребам сьогодення» і «частина транспортних засобів, що обслуговують міські автобусні маршрути, за своєю конструкцією та пасажиромісткістю морально застаріла».

    «Більшість рухомого складу міст України − це автобуси, місткість яких не перевищує 22 пасажирських місць і строк експлуатації яких становить понад 10 років, тобто маршрутки», ─ йдеться у поясненні до законопроєкту.

    Серед причин такого становища перераховуються:

    • нестабільність економіки в країні,
    • різке зростання вартості валюти,
    • високі відсотки банківських кредитів,
    • постійне збільшення цін на паливно-мастильні та комплектувальні матеріали в умовах регульованих тарифів.

    Першим проблемним питанням у сфері пасажирських перевезень автотранспортом названо нестачу сучасних великогабаритних, зокрема низькопідлогових, транспортних засобів для задоволення потреб споживачів транспортних послуг, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями.

    Законопроєкт визначає новий термін ─ «суспільно важлива послуга з перевезення пасажирів». Згідно з законопроектом, це «послуга з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що становить загальний економічний інтерес».

    У законопроєкті сказано, що суспільно важливі послуги з перевезення пасажирів мають здійснюватися автобусами, пристосованими для перевезення пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, насамперед тих, які пересуваються в інвалідних візках.

    Також такі автобуси повинні бути обладнаними пристроями зовнішнього звукового інформування пасажирів із порушенням зору про номер і кінцеву зупинку маршруту, звуковими та візуальними (текстовими) системами у салоні для інформування пасажирів із порушенням зору та слуху про зупинки та GPS-трекерами.

    Наголошується, якщо депутати проголосують за законопроект, то маршрутки, які зараз здійснюють більшість перевезень в українських містах, не будуть відповідати нормам закону.

    Як повідомлялося, проїзд у транспорті за рік суттєво подорожчав: Держстат оприлюднив тарифи.

    Раніше стало відомо, що в Україні очікується зростання ціни на проїзд. Повідомлялося, що після січневого локдауну проїзд у транспорті може подорожчати в 1,5 раза.

    Теги: громадський транспорт закон
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