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    Локдаун у Києві: на лінії виходить на 10% менше транспорту

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    Всі маршрути наземного громадського транспорту працюють - Локдаун у Києві: на лінії виходить на 10% менше транспорту
    Всі маршрути наземного громадського транспорту працюють
    Фото з відкритих джерел

    Інтервали руху громадського транспорту трохи збільшились

    Усі маршрути наземного громадського транспорту столиці працюють, жодного з них не призупинили. Перевезення пасажирів здійснюють у кількості місць для сидіння. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

    Він зазначив, що запровадження урядом локдауну мало на меті обмеження пересування та масового скупчення людей. І громадський транспорт під час карантину працює для того, аби перевозити пасажирів, які їдуть на роботу або в невідкладних справах.

    «Тому, я в черговий раз закликаю мешканців столиці користуватися наземним громадським транспортом та метро тільки в разі необхідності», – підкреслив мер.

    «Зазначу, що пасажиропотік у транспорті дещо зменшився. У зв’язку із цим КП «Київпастранс» зменшив кількість автобусів, тролейбусів та трамваїв на лініях на 10%. Відповідно, інтервали руху трохи збільшились. Всі маршрути наземного громадського транспорту працюють, жодного не призупинили», – наголосив Кличко. 

    Він нагадав, що перевезення пасажирів здійснюють у кількості місць для сидіння. А весь рухомий склад наземного громадського транспорту двічі на день проходить дезінфекцію.

    «Столичний метрополітен працює в звичайному режимі. Але пасажиропотік у ньому від початку пандемії значно зменшився. Із 1,5 млн до 900 тисяч пасажирів щодня. Також метрополітен продовжує посилену дезінфекцію як вагонів поїздів, так і станцій», – повідомив Кличко.  

    Теги: Віталій Кличко Київ громадський транспорт карантин коронавірус
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