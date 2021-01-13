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    Проїзд у транспорті за рік суттєво подорожчав: Держстат оприлюднив тарифи

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    Найбільше за проїзд у громадському тарнспорті платять кияни &ndash; 8 гривень за квиток - Проїзд у транспорті за рік суттєво подорожчав: Держстат оприлюднив тарифи
    Найбільше за проїзд у громадському тарнспорті платять кияни – 8 гривень за квиток
    Фото з відкритих джерел

    На Херсонщині проїзд у громадському транспорті коштує всього 2,5 гривні

    В Україні проїзд у міському транспорті за рік подорожчав 7,8% – з 5,1 гривень до 5,5 гривень

    Такі дані оприлюднено на сайті Державної служби статистики.

    Цікаво, що бензин А-95 подешевшав за рік на 11,1% до 25,0 гривень за літр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельне паливо - на 12,4% до 24,1 гривні. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 1,4% до 12,7 гривні за літр.

    Наголошується, що найбільше за проїзд у громадському тарнспорті платять кияни – 8 гривень за квиток. Далі йдуть Львівська (7 гривень) та Донецька області (6,8 гривні).

    Крім цього, додається, що найнижча вартість проїзду в Черкаській (3,0 гривень) та Херсонській областях (2,5 гривні). Дані по Закарпатській області відсутні.

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    При чому, на Сумщині, Кіровоградщині та Чернігівщині ціни на проїзд навпаки було знижено. 

    Раніше стало відомо, що в Україні очікується зростання ціни на проїзд. Повідомлялося, що після січневого локдауну проїзд у транспорті може подорожчати в 1,5 раза.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за рік всі овочі борщового набору подешевшали.

    Також у Держстаті підрахували, як змінилися комунальні тарифи за рік.
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    Теги: тарифи громадський транспорт Держстат бензин ціни транспорт квиток
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