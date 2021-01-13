За рік у монобільшості залишилося лише 211 депутатів – Комітет виборців

Показники голосувань монобільшості постійно знижуються, починаючи з початку роботи цього парламенту

Минулого року лише 16% законів було прийнято голосами монобільшості

Комітет виборців України проаналізував результати голосувань за закони, ухвалені Верховною Радою в 2020 році. Всього за рік було прийнято 230 законів.

Отже, депутати «Слуги народу», які мають права коаліції у Верховній Раді дев’ятого скликання, забезпечили 226 голосів лише за 16% прийнятих законів. Так, 226 або більше депутатів монобільшості проголосували за 37 із 230 законів.

Всі інші закони не були б прийняті без голосів інших фракцій та груп Ради. При цьому абсолютна більшість проєктів були ініційовані самими членами провладної команди: президентом, урядом, народними депутатами монобільшості.

Загалом показники голосувань монобільшості постійно знижуються, починаючи з початку роботи цього парламенту. Якщо у вересні 2019 року за прийняті закони в середньому голосували 231 народний депутат «Слуги народу», то у вересні 2020 року – 206 депутатів, а в грудні 2020 року – 211 депутатів.

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель так прокоментував результати моніторингу: «Де факто «Слуга народу» вже не здатна самостійно приймати закони. За рік в монобільшості залишилося 211 депутатів, які переважно натискають «за». Тоді як для прийняття закону необхідно як мінімум 226 голосів. Таким чином без депутатів інших фракцій та груп Ради монобільшість фактично є недієздатною».

«Низькі показники роботи монобільшості пояснюються не лише загальним зменшенням відвідування Ради через коронавірус. Фактично під час кожного голосування в «Слузі Народу» є більше десятка депутатів, які або взагалі не голосують, або натискають «утримався» чи «проти». Тому, в першу чергу, це питання фракційної дисципліни та політичних розколів всередині політичної сили», - додав Кошель.

До уваги було взято голосування за закони, прийняті Радою за період із 1 січня 2020 року по 1 січня 2021 року та підписані президентом України. Враховувалися результати фінального голосування, коли закон було прийнято в цілому.

Також нагадаємо, що нардепи-прогульники заплатили за рік 30 млн грн штрафів.

Раніше Комітет виборців України назвав головних прогульників року в Раді. Незважаючи на карантин, основні тенденції збереглися. Отже, головними прогульниками Ради стали народні депутати групи «За майбутнє». У середньому протягом року на пленарні засідання приходили тільки половина депутатів групи – 46%.

Також низькі показники реєстрації у народних депутатів «Опозиційної платформи – За життя». У середньому на засіданнях Ради реєструвалося 53% депутатів політсили. У депутатів ВО «Батьківщина» показники відвідування на рівні 56%.

Високі результати у депутатів групи «Довіра» та фракції «Голос». У середньому на засідання приходили 67% нардепів «Голосу» і 68% – «Довіри».

Лідерами за відвідуваннями Ради впродовж 2020 стали народні депутати «Слуги народу» і «Європейської солідарності». У середньому на засіданнях парламенту було зареєстровано 71% депутатів «Європейської солідарності» і 72% депутатів «Слуги народу».

Всього у 2020 році відбулося 89 пленарних засідань Верховної Ради України.

Також були названі імена депутатів-прогульників грудня.