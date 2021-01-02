В Україні очікується зростання ціни на проїзд: коли і скільки доведеться платити

Перевізники обіцяють пождорожчання проїзду наприкінці зими або на початку весни

У Києві транспортні компанії вже анонсували зростання цін із 8 до 12 грн

В Україні після січневого локдауну проїзд у транспорті може подорожчати в 1,5 раза. Про такий намір уже заявила ціла низка перевізників, повідомляє «Обозреватель» з посиланням на генерального директора компанії «Транс Груп» Володимира Назаренка.

Зазначається, що у Києві транспортні компанії вже анонсували зростання цін із 8 до 12 грн.

Назаренко, підприємство якого володіє 13 міськими та міжміськими маршрутами, назвав кілька причин для підвищення ціни на проїзд:

кількість пасажирів через карантин впала на 40-50%;

перевізників зобов'язали безкоштовно перевозити додаткових пільговиків;

маршрутники повинні встановити валідатори для єдиного квитка.

«Ми вели переговори з владою, щоб нам компенсували збитки: перевезення пільгових категорій пасажирів та перший локдаун. Але до цього часу переговори успіхом не увінчалися, – каже Володимир Назаренко. – Також у нас є зобов'язання з оновлення рухомого складу. Ми звернулися до влади, щоб нам перенесли терміни закупівель складу ближче до дати закінчення карантину, але в цьому теж відмовили. Плюс до всього незабаром ми повинні встановити валідатори (пристрій для перевірки проїзних документів, – ред.) для єдиного квитка».

За словами Назаренка, тільки валідатори, коштуватимуть 50-60 тис. грн на один автобус (маршрутку).

В Асоціації перевізників Києва та Київської області впевнені: необхідність підвищення цін дійсно назріла, але порушувати це питання будуть на початку лютого, а це значить, що ціна може вирости не раніше березня.

«У січні це буде фактично робота в збиток, – говорить глава Асоціації Ігор Мойсеєнко. – Частина підприємств знову закриється, возити не буде кого. Протримаємося цей період, підрахуємо збитки, розробимо обґрунтування тарифу. Будемо намагатися не підвищувати ціну. Але якщо підвищувати, то не суттєво, в середньому до 10 грн».

Згідно із законом, організацією пасажирських перевезень займаються органи місцевого самоврядування. Це означає, що ціну на перевезення також мають встановлювати, чи хоча б узгоджувати, в органах місцевої влади.

Де і як підвищують ціни: регіони випереджають столицю

Перевізники Сум ще 10 грудня звернулися до місцевої влади з проханням підняти ціну проїзду на період карантину з 7 до 9 грн. Згідно з обмеженнями, можна возити пасажирів тільки на сидячих місцях, а відповідно – прибуток менше.

У Чернівцях за час карантину ціну встигли підняти двічі. Ще в кінці травня проїзд там подорожчав із 5 грн до 7 грн. А наприкінці жовтня ціну вирішили підвищити вдвічі – до 15, а на деяких маршрутах і до 20 грн. Тоді вже втрутилася мерія і змусила перевізників знизити вартість до 7 грн.

Як повідомлялося, у Києві у першому кварталі 2021 року подорожчання проїзду в громадському транспорті не буде, пообіцяв заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко.

Раніше представники приватних перевізників попередили, що у Києві знову подорожчає проїзд в маршрутках.

Кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).

У жовтні Київ отримав 50 нових автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ. До кінця року надійдуть іще 150. Ці 200 автобусів місто придбало на умовах лізингу. На думку мера Києва Віталія Кличка, це допоможе витіснити з ринку перевезень маршрутки, які вже давно застаріли і не відповідають вимогам сучасного комфортного транспорту.

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