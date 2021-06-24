Хто з депутатів створив найбільше корупційних законопроєктів (рейтинг)

Рейтинг охоплює період за два роки діяльності Верховної Ради України (вересень 2019 року – червень 2021 року)

Народні депутати від «Слуги народу» зайняли усі 10 місць у рейтингу за кількістю поданих законопроєктів, які містять корупційні ризики. Рейтинг склав Інститут законодавчих ідей.

Перші місця зайняли депутати від правлячої партії Данило Гетманцев (очільник рейтингу з 30 корупційними законопроєктами), Андрій Мотовиловець, Дмитро Наталуха, Олександр Бакумов, Андрій Клочко, Олексій Жмеринецький, Олександр Корнієнко, В’ячеслав Медяник, Олександр Ковальчук, Давид Арахамія.

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Рейтинг охоплює період за два роки діяльності Верховної Ради України (вересень 2019 року – червень 2021 року). Він сформований на основі незалежної громадської антикорупційної експертизи законопроєктів, що увійшли до порядку денного Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики.