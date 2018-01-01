У РФ колишнього губернатора засудили до восьми років колонії суворого режиму

Політика затримали у Москві 24 червня 2016 року, як стверджує слідство, під час отримання хабара

Колишнього губернатора Кіровської області Росії Микиту Бєлих засудили до восьми років колонії суворого режиму за отримання хабара в особливо великому розмірі. Прокуратура Росії просила засудити Бєлих до 10 років колонії суворого режиму, а також оштрафувати його на 100 мільйонів рублів і назавжди заборонити обіймати державні



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Губернатора Кіровської області було затримано на місці злочину в московському ресторані

Політика затримали у Москві 24 червня 2016 року, як стверджує слідство, під час отримання хабара

Колишнього губернатора Кіровської області Росії Микиту Бєлих засудили до восьми років колонії суворого режиму за отримання хабара в особливо великому розмірі.

Прокуратура Росії просила засудити Бєлих до 10 років колонії суворого режиму, а також оштрафувати його на 100 мільйонів рублів і назавжди заборонити обіймати державні посади, передає «Радіо Свобода».

Сам Бєлих заявляв, що його провина не була доведена в ході розслідування або судового процесу, який почався у вересні.

Микита Бєлих у 2005-2008 роках очолював опозиційну партію «Союз правих сил» (її вже не існує), першим лідером якої раніше був убитий 2015 року опозиціонер Борис Нємцов, і різко критикував політику президента Росії Володимира Путіна.

2008 року його запропонував на посаду губернатора Кіровської області тодішній президент Дмитро Медведєв. Радником Микити Бєлих на губернаторській посаді якийсь час був опозиціонер Олексій Навальний.

Політика затримали в Москві 24 червня 2016 року, як стверджує слідство, під час отримання частини хабара, що загалом мав скласти €400 тисяч.

Пізніше президент Росії Володимир Путін зняв Микиту Бєлих із посади губернатора Кіровської області «через втрату довіри». Згодом Басманний суд Москви ухвалив арештувати майно екс-посадовця.