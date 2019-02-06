У РФ підручник «Економіка» виключили із переліку рекомендованих



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Економіст Ігор Ліпсіц відмовляється вносити поправки у книгу, які вимагають путінські чиновники

Видавництво направило автору листа, в якому пропонується виключити з підручника ряд питань, «які можуть провокувати дискусію»

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц заявив про те, що його підручник «Економіка» для 10-11 класів не був включений до Федерального переліку підручників.

Причиною цього кроку стала відсутність розділів про імпортозаміщення, як напрямку сучасної економічної політики. Окрім того автору пропонують додати про плани економічного прориву на майбутнє. В Міносвіти РФ і Російській академії освіти заперечують цей факт. За їх словами саме видавництво пропонувало зробити відповідні правки.

Ігор Ліпсіц апелює до того, що книжка раніше була позитивно оцінена Міносвіти РФ і Російською академією освіти. Проте після того була замовлена додаткова експертиза, яку проводили три спеціалісти. Але жодне із двох відомств не погодилося коментувати ситуацію із останньою експертизою.

Копія висновків, яку отримало видання «Коммерсантъ» не містить згадок про імпортозаміщення і економічний прорив. Однак там є тези про те, що ті чи інші формулювання не сприяють до любові Батьківщини. Сам Ігор Ліпсіц відмовляється вносити поправки. За його словами він за двадцять п’ять років розучився займатися словоблуддям.