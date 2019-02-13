У РФ побили до смерті антикорупційного активіста



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Дмитра Грибова, керівника регіонального відділення Центру протидії корупції в Московській області, побили невідомі 11 лютого

У поліції заявляють, що активіста побили невідомі в масках

У Росії антикорупційний активіст помер після того, як його жорстоко побили у Підмосков’ї, повідомили його колеги і російська поліція.

Дмитра Грибова, керівника регіонального відділення Центру протидії корупції в Московській області, побили невідомі у масках пізно ввечері 11 лютого, він помер у лікарні через кілька годин після цього, повідомили у Слідчому комітеті Росії.

За попередніми даними Слідчого комітету Московської області, зловмисників злякав перехожий, мотиви нападників невідомі.

Соратник Грибова Віктор Костромін повідомив виданню Daily Storm, що активіст повертався із засідання суду, де захищав свої права з приводу нападу на нього два роки тому. Тоді Грибова побили троє осіб.

Він неодноразово подавав до суду на бездіяльність співробітників поліції, які відмовляли в порушенні кримінальної справи. У результаті активіст домігся порушення кримінальної справи стосовно одного з нападників. 11 лютого відбулося перше засідання суду у цій справі.

Центр протидії корупції діє в Росії з 2006 року. Організація має 44 регіональних відділення. Головною своєю метою організація заявляє взаємодію з державою в питаннях протидії корупції.