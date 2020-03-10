Трамп не поїде до Москви на 9 травня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кремль повідомив про відмову Дональда Трампа приїхати у Росію 9 травня

Пєсков зазначив, що влада РФ поки не знає, на якому рівні Сполучені Штати будуть представлені на заходах до Дня перемоги

Вашингтон поінформував Москву про те, що президент США Дональд Трамп не приїде в Росію 9 травня для участі в урочистостях з нагоди 75-річчя перемоги над фашизмом. Інформацію про це підтвердили два джерела в держструктурах РФ. За їхніми словами, американська сторона нібитозапевнила, що буде представлена на високому рівні і направила список із кількох високопоставлених осіб, які розглядаються нею як можливі учасники делегації США, пишуть росЗМІ.

Пізніше інформацію про те, що Трамп не приїде, підтвердив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Дійсно, по дипломатичним каналам ми отримали інформацію про те, що президент (Дональд Трамп) не приїде», - сказав він журналістам.

У Кремлі поки не знають, на якому рівні будуть представлені США на ювілеї Перемоги.

Зазначимо, що в інтерв'ю для проєкту ТАСС «20 запитань Володимиру Путіну» на питання, чи важливий для нього приїзд зарубіжних лідерів до Москви 9 травня, російський президент заявив: «Взагалі не важливо. Це наше свято».

У той же час Володимир Путін зазначив: «Я думаю, що для наших колишніх союзників по антигітлерівській коаліції це і внутрішньополітично, і в моральному сенсі було б правильно - до нас приїхати. Ми чекаємо і будемо раді, якщо вони приїдуть. Якщо немає - це їхній вибір. Але це, мені здається, для них було б помилкою».

Російська влада відправили запрошення на 9 травня багатьом іноземним лідерам і представникам міжнародних організацій. Ряд з них вже підтвердили свою участь, включаючи генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, президентів Франції, Чехії, Сербії, Болгарії та лідерів кількох країн СНД.