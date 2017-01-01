У РФ заочно арештували росіянина за участь у «Правому секторі»
- Сьогодні, 12:17
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Розсилка
Представник «Правого сектору»
За даними російського слідства, чоловік виїхав з Росії в Україну не пізніше 2014 року і вступив у «Правий сектор»
Російський суд заочно заарештував громадянина РФ Олександра Валова, який нібито вступив до забороненого в РФ «Правого сектору». Він звинувачується за ч. 2 ст. 282.2 КК РФ («Участь в діяльності екстремістської організації»). Про це повідомила офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко.
Валов, за даними слідства, дотримується радикальних поглядів, підтримує ідеї фашизму і націоналізму. Відзначається, що він виїхав з Росії в Україну не пізніше 2014 року і вступив у «Правий сектор». У СК РФ заявили, що Валов систематично брав участь у заходах цієї організації, вів їх відео- та фотозйомку, які поширював в інтернеті. Таким чином він пропагував екстремістську діяльність, пише ТАСС.
Крім того, слідство встановило, що Валов бере участь в боях на Донбасі в складі батальйону «Азов», отримуючи за це грошову винагороду. «У зв'язку з цим його дії будуть додатково кваліфіковані за статтею Кримінального кодексу РФ про найманство», - повідомила Петренко.Представник СК РФ додала, що відомство продовжує роботу щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності учасників організації «Правий сектор», незалежно від їх громадянства.