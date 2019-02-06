У РФ засудили до шести років ув’язнення «свідка Єгови» із Данії



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Деніс Крістенсен потрапив до російської в'язниці через релігійні переконання

Організацію «Свідки Єгови» було заборонено в РФ в 2016 році

Російський суд в середу засудив, що 6 років ув’язнення громадянина Данії, який є членом організації «Свідки Єгови» за «організацією діяльності цієї організації». Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Деніса Крістенсена було заарештовано в травні 2017 року під час молитви в Орлі. Організацію «Свідки Єгови» було заборонено в РФ в 2016 році. Пізніше Верховний суд РФ підтвердив відповідне рішення суду Орловської області щодо заборони цієї релігійної організації.

Сам Деніс Крістенсен не визнає своєї провини і апелює до положення про свободу совісті та віросповідання в Конституції РФ. Адвокат підсудного Антон Богданов заявив про те, що вони збираються подавати апеляцію. На сьогодні в РФ відкрито до 100 проваджень проти членів організації «Свідки Єгови». Окремі книги цієї організації внесені до переліку «забороненої екстремістської літератури».

За словами речника президента РФ Дмітрія Пєскова на арешт Деніса Крістенсена «були вагомі причини». Хоча сам він не знає деталі справи щодо громадянина Данії. Всього в світі нараховуються до 8 млн. послідовників організації «Свідки Єгови».