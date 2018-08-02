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    У річці на Закарпатті знайшли тіла двох дітей

    • Розсилка
    У річці на Закарпатті знайшли тіла двох дітей

    Тіла хлопчика та дівчинки, яких як безвісти зниклих розшукувала поліція Виноградівщини, рятувальники знайшли у річці Тиса

    Поліцейські встановлюють обставини загибелі двох дітей у Закарпатській області.

    Про це повідомив відділ комунікації поліції в області.

    «Тіла хлопчика та дівчинки, яких як безвісти зниклих розшукувала поліція Виноградівщини, рятувальники знайшли у річці Тиса. Поліцейські працюють над справою і вже призначили ряд експертиз на визначення причин смерті», – йдеться в повідомленні.

    З 29 липня поліцейські разом із рятувальниками, кінологами та жителями села Тросник Виноградівського району розшукували 9-річного хлопчика та 10-річну дівчинку.

    Того дня діти пішли купатися на річку Тиса і зникли. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

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