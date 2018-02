У Ріо-де-Жанейро внаслідок шторму загинули чотири людини

Сотні сімей були змушені покинути свої будинки

У бразильському Ріо-де-Жанейро через штормовий вітер і сильні дощі, що стали причиною повеней і зсувів, загинули чотири людини.

Про це повідомляє Latin American Herald Tribune.

Зокрема в районі Каскадура загинув хлопчик. Сотні сімей були змушені покинути свої будинки.

Міська влада заявила, що без електрики опинилися 11 лікарень Ріо.

Rio de Janeiro experienced its most intense period of rain in 18 years on February 16. Get access to this and more on Storyful's Newswire: https://t.co/ZtvGQMx7eA pic.twitter.com/aBJrS3wIOH