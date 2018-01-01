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    У Ріо-де-Жанейро внаслідок шторму загинули чотири людини

    Сотні сімей були змушені покинути свої будинки
    У бразильському Ріо-де-Жанейро через штормовий вітер і сильні дощі, що стали причиною повеней і зсувів, загинули чотири людини. Про це повідомляє Latin American Herald Tribune. Зокрема в районі Каскадура загинув хлопчик. Сотні сімей були змушені покинути свої будинки. Міська влада заявила, що без електрики опинилися 11
    • Сьогодні, 00:59
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    Сотні сімей були змушені покинути свої будинки

    У бразильському Ріо-де-Жанейро через штормовий вітер і сильні дощі, що стали причиною повеней і зсувів, загинули чотири людини.

    Про це повідомляє Latin American Herald Tribune.

    Зокрема в районі Каскадура загинув хлопчик. Сотні сімей були змушені покинути свої будинки.

    Міська влада заявила, що без електрики опинилися 11 лікарень Ріо.

    Міжнародний аеропорт Галеан зупинив роботу на кілька годин, кілька рейсів довелося перенаправити. Наразі аеропорт працює в звичайному режимі.

    стихійні лиха аеропорт Бразилія
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