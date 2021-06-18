У Рівному 22-річна матуся до свята Трійці народила трійню

Напередодні святкування православного свята Трійці у Рівному народилася трійня

Мамою хлопчиків вагою близько півтора кілограма кожен стала 22-річна рівнянка на ім'я Ольга, передає рівненське Радіо Трек.

Малюки народилися на 34 тижні вагітності шляхом кесаревого розтину.

«Олінька і її чоловік Віталій – це молоде подружжя з Рівного. Вони щасливі, що Господь одразу подарував їм три хлопчики.

Мамочка і синочки почуваються добре, діти вже перебувають разом з мамою, вона за ними доглядає, годує грудним молочком», – каже директорка міського пологового будинку Світлана Муравська.

Те, що хлопчики з'явилися на світ напередодні великого свята Трійці, лікарка вважає символічним.

Вже відомо, які імена батьки обрали синам – хлопчиків зватимуть Данило, Ярослав і Марк.

Щойно малюки зміцніють, їх випишуть додому. Найближчі ж кілька тижнів вони перебуватимуть під наглядом медиків.

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