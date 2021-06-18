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    У Рівному 22-річна матуся до свята Трійці народила трійню

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    Хлопчиків зватимуть Данило, Ярослав і Марк - У Рівному 22-річна матуся до свята Трійці народила трійню
    Хлопчиків зватимуть Данило, Ярослав і Марк
    Фото: radiotrek.rv.ua

    Напередодні святкування православного свята Трійці у Рівному народилася трійня

    Мамою хлопчиків вагою близько півтора кілограма кожен стала 22-річна рівнянка на ім'я Ольга, передає рівненське Радіо Трек.

    Малюки народилися на 34 тижні вагітності шляхом кесаревого розтину.

    «Олінька і її чоловік Віталій – це молоде подружжя з Рівного. Вони щасливі, що Господь одразу подарував їм три хлопчики.

    Мамочка і синочки почуваються добре, діти вже перебувають разом з мамою, вона за ними доглядає, годує грудним молочком», – каже директорка міського пологового будинку Світлана Муравська.

    Те, що хлопчики з'явилися на світ напередодні великого свята Трійці, лікарка вважає символічним.

    Вже відомо, які імена батьки обрали синам – хлопчиків зватимуть Данило, Ярослав і Марк.

    Щойно малюки зміцніють, їх випишуть додому. Найближчі ж кілька тижнів вони перебуватимуть під наглядом медиків.

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    Теги: діти свята радіо Рівне батьки Трійця
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    У Рівному 22-річна матуся до свята Трійці народила трійню