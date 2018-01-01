  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У Києві багатодітна матір на свої іменини народила трійню

    Жінка щаслива, хоча пологи були складними і забрали багато сил
    У Києві в Тетянин день 40-річна породілля Тетяна народила трійню. Жінка після пологів перебуває під пильним наглядом лікарів. Для жінки вагітність виявилася сюрпризом, бо вона й без того має кількох дітей. А коли пішла на УЗД і лікарі запитали, чи не робила вона ЕКО, то спершу не зрозуміла, що вони мають на увазі. Звістка про трійню в утробі її
    • Сьогодні, 15:02
    • Розсилка
    Трійня народилася у багатодітної сім'ї
    Трійня народилася у багатодітної сім'ї

    Жінка щаслива, хоча пологи були складними і забрали багато сил

    У Києві в Тетянин день 40-річна породілля Тетяна народила трійню. Жінка після пологів перебуває під пильним наглядом лікарів.

    Для жінки вагітність виявилася сюрпризом, бо вона й без того має кількох дітей. А коли пішла на УЗД і лікарі запитали, чи не робила вона ЕКО, то спершу не зрозуміла, що вони мають на увазі. Звістка про трійню в утробі її приголомшила, однак Тетяна зважилася народжувати і вважає появу малюків на світ великою перемогою.

    «Буде три перемоги – Віка, Ніка та Віктор», - вже визначилася з іменами для малечі мама.

    Читайте також

    Дві дівчинки народилися з вагою понад 2 кілограми кожна, а хлопчик виявився найменшим – 1,8 кг. Проте Віктор одразу почав дихати самостійно, а з дівчатами медики вирішили перестрахуватися та під’єднали їх до апарату штучної вентиляції легенів. З лікарні їх разом із мамою випишуть щонайменше за місяць, коли всі наберуться сил. За цей час таткові доведеться вирішити купу побутових питань, адже вдома є ще п’ятеро дітей – старшому з них 18, а іншим 11, 9, 7 і 4 роки.

    Всі вони мешкають у 2-кімнатній «хрущовці», де ніби й почали робити ремонт, але щойно дізналися про нову вагітність – зупинили його. Тепер батько ламає голову над тим, де розмістити поповнення, бо місця для нових ліжечок немає. Інша проблема – візочок, його на трьох дітей тягати на третій поверх будинку без ліфту складно, а через вузькі стіни й неможливо. Та попри все це, дорослі раді немовляткам і називають їх появу подарунком долі.

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    Київ діти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ