У Києві багатодітна матір на свої іменини народила трійню

Жінка щаслива, хоча пологи були складними і забрали багато сил

У Києві в Тетянин день 40-річна породілля Тетяна народила трійню. Жінка після пологів перебуває під пильним наглядом лікарів. Для жінки вагітність виявилася сюрпризом, бо вона й без того має кількох дітей. А коли пішла на УЗД і лікарі запитали, чи не робила вона ЕКО, то спершу не зрозуміла, що вони мають на увазі. Звістка про трійню в утробі її



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Трійня народилася у багатодітної сім'ї

Жінка щаслива, хоча пологи були складними і забрали багато сил

У Києві в Тетянин день 40-річна породілля Тетяна народила трійню. Жінка після пологів перебуває під пильним наглядом лікарів.

Для жінки вагітність виявилася сюрпризом, бо вона й без того має кількох дітей. А коли пішла на УЗД і лікарі запитали, чи не робила вона ЕКО, то спершу не зрозуміла, що вони мають на увазі. Звістка про трійню в утробі її приголомшила, однак Тетяна зважилася народжувати і вважає появу малюків на світ великою перемогою.

«Буде три перемоги – Віка, Ніка та Віктор», - вже визначилася з іменами для малечі мама.

Дві дівчинки народилися з вагою понад 2 кілограми кожна, а хлопчик виявився найменшим – 1,8 кг. Проте Віктор одразу почав дихати самостійно, а з дівчатами медики вирішили перестрахуватися та під’єднали їх до апарату штучної вентиляції легенів. З лікарні їх разом із мамою випишуть щонайменше за місяць, коли всі наберуться сил. За цей час таткові доведеться вирішити купу побутових питань, адже вдома є ще п’ятеро дітей – старшому з них 18, а іншим 11, 9, 7 і 4 роки.

Всі вони мешкають у 2-кімнатній «хрущовці», де ніби й почали робити ремонт, але щойно дізналися про нову вагітність – зупинили його. Тепер батько ламає голову над тим, де розмістити поповнення, бо місця для нових ліжечок немає. Інша проблема – візочок, його на трьох дітей тягати на третій поверх будинку без ліфту складно, а через вузькі стіни й неможливо. Та попри все це, дорослі раді немовляткам і називають їх появу подарунком долі.

Джерело: ТСН