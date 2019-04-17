У Рівному 12-річна дівчинка пробіглася по авто патрульних (відео)



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У поліції зазначили, що зважаючи на те, що малолітня порушниця не досягла віку кримінальної відповідальності, покарання понесуть її батьки

У Рівному 12-річна дівчинка пробіглася по службовому авто патрульної поліції, яку на телефон знімала подруга. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

«Під час проведення перевірки поліцейські Рівненського відділу поліції встановили в діях 12-річної рівнянки ознаки кримінального правопорушення, які підпадають під кваліфікацію частини 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань», — йдеться у повідомленні.

Під час моніторингу соціальної мережі 12 квітня дільничний офіцер поліції Рівненського ВП встановив особу дівчини, яка на проспекті Генерала Безручка обласного центру пробіглася по службовому авто патрульної поліції. Протиправні дії школярки на відео фіксувала її подруга.

У рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії.

У поліції зазначили, що зважаючи на те, що малолітня порушниця не досягла віку кримінальної відповідальності, покарання понесуть її батьки.

Санкція статті передбачає накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Рівненщині 20-річний хлопець запустив своєрідний челендж та пробіг по службовому автомобілю патрульної поліції. Хлопець зняв все на відео, закликаючи інших до наслідування хуліганських дій.