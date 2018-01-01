У різдвяних богослужіннях взяли участь близько 5 мільйонів українців

Сергій Яровий: Правоохоронці забезпечили публічний порядок під час масових заходів у Різдво

В ніч з 6 на 7 січня майже у 14 тисячах храмах по всій країні відбулися богослужіння. Участь у них взяли близько 5 мільйонів громадян. Про це інформує прес-служба МВС. «Публічну безпеку і правопорядок біля храмів забезпечували більше 18 тисяч працівників Національної поліції України та Національної гвардії України. Ще близько 7 тисяч



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Фото: cerkva.info Літургія 6 січня у Свято-Володимирському кафедральному соборі

Сергій Яровий: Правоохоронці забезпечили публічний порядок під час масових заходів у Різдво

В ніч з 6 на 7 січня майже у 14 тисячах храмах по всій країні відбулися богослужіння. Участь у них взяли близько 5 мільйонів громадян. Про це інформує прес-служба МВС.

«Публічну безпеку і правопорядок біля храмів забезпечували більше 18 тисяч працівників Національної поліції України та Національної гвардії України. Ще близько 7 тисяч правоохоронців були задіяні до охорони громадського порядку на вулицях міст», ‑ повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Він також додав, що у цілому святкові заходи пройшли без суттєвих порушень публічної безпеки та порядку.

«Заходи пройшли без надзвичайних подій. Особовий склад Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Держслужби з надзвичайних ситуацій, залучений до служби у різдвяну ніч, зі своїм завданням впорався. Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі до завершення всіх заходів», ‑ сказав Яровий.

За його словами, підрозділи ДСНС України здійснили 860 виїздів, а з боку прикордонного відомства на службі знаходилися близько 8 тисяч осіб.

«Працівники Державна прикордонна служба України оформили та пропустили більше 200 тисяч осіб та близько 47 тисяч транспортних засобів. При цьому, прикордонники зафіксували 10 спрацювань бази Interpol HQ та передали порушників до Нацполіції», - зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ.