У РНБО нагадали вісім правил, як уникнути зараження коронавірусом



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У РНБО нагадали вісім правил, як уникнути зараження коронавірусом

Серед рекомендацій – мити руки, використовувати маски й уникати «близьких контактів»

Рада національної безпеки і оборони представила головні правила, яких слід дотримуватися для запобігання зараженню коронавірусом.

Відповідне відео розміщене у Facebook РНБО.

РНБО опублікувала список з восьми правил, дотримуючись яких можна убезпечити себе від зараження коронавірусом:

Мийте руки з засобами дезінфекції. Необхідно мити руки з милом протягом мінімум 20 секунд або із засобом дезінфекції, який містить 60% спирту. Уникайте близьких контактів. Дотримуйтесь дистанції не менше двох метрів від людини, яка кашляє, чхає, має підвищену температуру. Не торкайтеся руками до очей, носа, рота. Кашляйте/чхайте на внутрішню частину ліктя. Не вживайте антибіотики або противірусні препарати, оскільки поки немає наукового підтвердження, що вони запобігають зараженню коронавірусом. Мийте поверхні із засобами дезінфекції: відбілювач, хлор, розчинники, оцтова кислота і хлороформ, 75% етанол. Використовуйте маску, але тільки в тому випадку, якщо є підозра на контакт з коронавірусом, або для допомоги хворій людині. Тим, хто знаходився в КНР, або в інших країнах, де зареєстровані спалахи коронавіруса, потрібно зателефонувати на гарячу лінію міністерства охорони здоров'я 0800 505201, щоб отримати інформацію про подальші дії.

Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих в Італії є українка.

Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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