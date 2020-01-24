У РНБО повідомили, коли Іран вирішить долю чорних скриньок літака МАУ



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Уламки українського літака МАУ в Ірані

Секретар РНБО наголосив на повній технічній готовності України забезпечити необхідний комплекс робіт для дослідження чорних скриньок

Іноземні експерти ознайомилися у Києві з технічними можливостями зчитування інформації з чорних скриньок, а рішення щодо передачі Києву самописців збитого літака МАУ ухвалюватиметься після доповіді керівництву Ірану про результати візиту іранської делегації в Україну.

Про це йшлося на зустрічі секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данілова з уповноваженим з розслідування катастрофи Ісламської Республіки Іран, що відбулася 23 січня, повідомили в РНБО.

«Іранський уповноважений з розслідування авіакатастрофи зазначив, що остаточне рішення щодо подальшої роботи із засобами реєстрації польотної інформації буде ухвалено після доповіді іранської делегації керівництву країни про результати візиту в Україну та з урахуванням вимог статті 26 Чиказької конвенції та Додатку 13 до неї», - йдеться у повідомленні.

У свою чергу Данілов наголосив на повній технічній готовності України забезпечити необхідний комплекс робіт для дослідження чорних скриньок.

В РНБО уточнили, що 21 січня до Києва прибули представники Організації цивільної авіації Ірану на чолі з уповноваженим з розслідування Ірану. До роботи експертної групи також долучилися фахівці Канади та Франції.

Експерти 22 січня ознайомилися з технічними можливостями Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, лабораторії Національного авіаційного університету та Науково-виробничого підприємства «Дискові системи» щодо зчитування інформації з чорних скриньок.

Раніше прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо закликав Іран негайно передати чорні скриньки збитого українського літака МАУ на експертизу в одну з країн, яка володіє необхідними технологіями для їх розшифрування.

Як відомо, Іран оприлюднив другий звіт розслідування катастрофи літака МАУ.

Раніше повідомлялося, що президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

19 січня іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати чорні скриньки Києву.

Натомість 20 січня Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і чорних скриньок.