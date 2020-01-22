Трюдо закликав Іран негайно передати чорні скриньки збитого літака МАУ на експертизу



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Джастін Трюдо заявив, що невизнання Іраном подвійного громадянства жертв катастрофи є певним викликом для Канади

Трюдо зазначив, що іранці не володіють достатніми технічними можливостями, які необхідні для швидкого аналізу даних з пошкоджених самописців

Прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо закликав Іран негайно передати чорні скриньки збитого українського літака МАУ на експертизу в одну з країн, яка володіє необхідними технологіями для їх розшифрування.

«Ми хочемо, щоб чорні скриньки були відправлені негайно. Ми закликаємо Іран відправити їх в те місце, де їх можуть швидко розшифрувати», - сказав він.

Трюдо зазначив, що іранці не володіють достатніми технічними можливостями, які необхідні для швидкого аналізу даних з пошкоджених самописців. Він додав, що приїзд відповідних спеціалістів до Ірану також не допоможе в розшифруванні чорних скриньок, так як на місці немає необхідного обладнання.

Крім того, Трюдо повідомив, що невизнання Іраном подвійного громадянства жертв катастрофи є певним викликом для Оттави, «так як може стати перешкодою при наданні допомоги сім'ям загиблих».

Він підкреслив, що Ірану в цьому питанні слід поважати бажання сімей жертв авіакатастрофи.

Напередодні Іран оприлюднив другий звіт розслідування катастрофи літака МАУ.

Раніше стало відомо, що президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

19 січня іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати чорні скриньки Києву.

Натомість 20 січня Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і чорних скриньок

Нагадаємо, літак із тілами 11 українців, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані, 19 січня прилетів в аеропорт «Бориспіль», де відбулася церемонія вшанування пам’яті загиблих.

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.