Іран оприлюднив другий звіт розслідування катастрофи літака МАУ



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Пролетівши повз житловий район, літак торкнувся землі у громадському парку. Він розривався на частини, коли рухався через футбольне поле, сільгоспугіддя і сади

Літак був збитий двома ракетами класу «земля – повітря» малого радіусу дії

Український пасажирський літак, який зазнав катастрофи біля Тегерана 8 січня, був збитий двома ракетами класу «земля – повітря» малого радіусу дії.

Про це йдеться в повідомленні Організації цивільної авіації Ірану, пише Bloomberg.

Згідно зі другим звітом Ірану, це були російські ракети Tor-M1.

Літак вилетів з Тегерана о 6:12 ранку за місцевим часом і втратив зв'язок з авіадиспетчером на висоті 8 100 футів, зазначає організація. Повітряне судно зникло з екранів вторинного спостереження о 6:15 і з головних систем спостереження - о 6:18.

Уточнюється, що пролетівши повз житловий район, літак торкнувся землі у громадському парку. Він розривався на частини, коли рухався через футбольне поле, сільгоспугіддя і сади.

Також зазначається, що «чорні скриньки» лайнера є одними з кращих у світі, але в Ірану немає можливості для їх декодування. Франція і США відмовилися відправляти в Іран необхідне обладнання для розшифровки «чорних скриньок».

Раніше стало відомо, що президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

Напередодні, 19 січня, іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати «чорні скриньки» Києву.

Натомість 20 січня Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і чорних скриньок

Нагадаємо, літак із тілами 11 українців, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані, 19 січня прилетів в аеропорт «Бориспіль», де відбулася церемонія вшанування пам’яті загиблих.

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.