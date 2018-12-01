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    У Росії десятки залізничних вагонів зійшли з рейок

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    В Росії з рейок зійшли десятки вагонів - У Росії десятки залізничних вагонів зійшли з рейок
    В Росії з рейок зійшли десятки вагонів
    Фото: YouTube

    З рейок зійшли вагони із військовою технікою

    У ніч на 1 грудня в Омській області Росії зійшли з рейок кілька платформ з гусеничною військовою технікою, яка прямувала на ремонт, а також вагони із мазутом. Всього в результаті інциденту зійшли 35 вагонів, повідомляє Інтерфакс.

    Порушений габарит сусідньої колії і пошкоджена контактна мережа. Рух на перегоні відкрито по одному шляху і здійснюється в обох напрямках.

    У зв'язку зі сходом вагонів вантажного поїзда в Омській області Слідчі органи Уральського слідчого управління на транспорті СКР почали розслідування кримінальної справи. Стверджується, що постраждалих і загрози екологічної безпеки немає.

    Окрім того на відео, опублікованому в інтернеті видно і про пасажирські вагони, які лежать на землі. Але в офіційних повідомленнях про них наразі інформації немає.

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