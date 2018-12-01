У Росії десятки залізничних вагонів зійшли з рейок



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В Росії з рейок зійшли десятки вагонів Фото: YouTube

З рейок зійшли вагони із військовою технікою

У ніч на 1 грудня в Омській області Росії зійшли з рейок кілька платформ з гусеничною військовою технікою, яка прямувала на ремонт, а також вагони із мазутом. Всього в результаті інциденту зійшли 35 вагонів, повідомляє Інтерфакс.

Порушений габарит сусідньої колії і пошкоджена контактна мережа. Рух на перегоні відкрито по одному шляху і здійснюється в обох напрямках.

У зв'язку зі сходом вагонів вантажного поїзда в Омській області Слідчі органи Уральського слідчого управління на транспорті СКР почали розслідування кримінальної справи. Стверджується, що постраждалих і загрози екологічної безпеки немає.

Окрім того на відео, опублікованому в інтернеті видно і про пасажирські вагони, які лежать на землі. Але в офіційних повідомленнях про них наразі інформації немає.