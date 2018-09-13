У Росії хочуть узаконити дуелі: ЗМІ висміяли автора законопроекту



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Проект закону практично дослівно скопійовано з книги Василя Дурасова «Дуельний кодекс» 1912 року

Депутат від ЛДПР Сергій Іванов вніс на розгляд Держдуми Росії законопроект «Про введення в дію Дуельного кодексу Російської Федерації». Однак, як з’ясували журналісти, документ скопійовано з книги Василя Дурасова «Дуельний кодекс» 1912 року.

Сам законопроект про дуелі можна переглянути на сайті Системи забезпечення законодавчої діяльності РФ.

Документ складається з п'яти частин, 81 статті та налічує 55 сторінок. У ньому, зокрема, визначено, що таке дуель, образа та ступінь її тяжкості, а також види дуелей і процедури їхнього проведення.

«Основний принцип і призначення дуелі – вирішити непорозуміння між окремими членами спільної сім'ї державних і муніципальних службовців між собою, не вдаючись до сторонньої допомоги», – підкреслюється у тексті законопроекту.

Крім того, тут зазначено, що право вибору для дуелі виду зброї, наприклад, шпаги, пістолетів або шабель, має той, кого образили, натомість невміння користуватися зброєю «не може слугувати підставою для зміни обраного ображеним виду зброї».

До слова, видання «Медуза« переконує, що вищезазначений проект закону практично дослівно скопійовано з книги Василя Дурасова «Дуельний кодекс» 1912 року.

Незначні правки: дворян замінили державними і муніципальними службовцями, різночинців – громадянами, корпорації – юрособами.

«Благородне походження« змінили на «службове становище», а «суд честі» – на «безпосереднього керівника«. Для статті законопроекту, що регулює «тривалість сутичок і перерв під час періодичної дуелі«, використовували інше джерело – книгу історика Олексія Вострикова «Книга о русской дуэли» – зауважили журналісти.

Додамо, що документ було винесено після того, як очільник Росгвардії Віктор Золотов викликав на дуель засновника «Фонду боротьби з корупцією» Олексія Навального.

Сталося це після чергового розслідування антикорупціонера. Так, політик заявив, що Росгвардія «обкрадає свою армію, буквально витягаючи шматок їжі з рота бійця». Також він наголосив, що продукти для співробітників відомства закуповують великими оптовими партіями, але не просто за завищеними цінами, а за цінами вищими, ніж у московських магазинах у роздріб.

У відповідь на це Золотов звинуватив Навального у наклепі.