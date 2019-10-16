У Росії істерично відреагували на вимогу Києва розпустити «ДНР» і «ЛНР»



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Російські чиновники заявили, що розпуск «ДНР» і «ЛНР» ставить крапку в мирному врегулюванні

Російські сенатори прокоментували вимогу київської влади розпустити «ДНР» і «ЛНР» для виконання мінських угод.

Про це висловилися члени Ради Федерації Сергій Цеков в інтерв'ю RT і Франц Клінцевич в інтерв'ю Regnum.

Нагадаємо, речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер розповіла, що на перемовинах тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську представники України назвали умови для відведення військ на Донбасі та реалізації політичної частини мінських угод.

«Виконання безпекового блоку питань Мінських угод є ключовим для повернення миру на Донбас», - зазначила вона.

Українські представники нагадали низку вимог для виконання політичного блоку питань мінських угод, які, як зазначається, відповідають і самим угодам, і українському законодавству та міжнародному праву:

розпуск «ЛНР» та «ДНР»

повне припинення вогню

забезпечення ефективного моніторингу спостерігачів ОБСЄ на всій території України

виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки

розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення

забезпечення роботи ЦВК, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів в непідконтрольних українській владі районах

встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону

За словами пані Оліфер, в Мінську українські представники зажадали припинення обстрілів на Донбасі, зокрема, районів міста Золоте та селище Петрівське, де має відбутися розведення військ.

«Українська сторона чітко зазначила: таке розведення може відбутися тільки за умови дотримання 7-денного режиму тиші на цих ділянках. Попри зобов'язання, зафіксоване мінськими угодами, НЗФ ОРДЛО не відводить від лінії зіткнення важку артилерію, натомість розміщують на передовій танки та міномети», - зазначила вона.

Українські представники також зажадали демілітаризації селищ та міст Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачово, де озброєні сепаратисти мають відвести важке озброєння та техніку.

Також на перемовинах з боку українських представників пролунала вимога виходу непідконтрольних районів Донбасу з рублевої зони та повернення підприємств під українську юрисдикцію.

Така заява української групи в Мінську викликала істерику у російських чиновників. Зокрема, сенатор від Криму Цеков зазначив, що заява Києва «вкрай дивна».

«Вони готові виконувати Мінські угоди, але при цьому особисто вписують туди пункт про розпуск «ДНР» і «ЛНР» . Це грубе порушення», - заявив він.

За його словами, це свідчить про нестабільність і непослідовність влади України.

Парламентарій Франц Клінцевич підкреслив, що Київ своєрідно трактує «формулу Штайнмаєра», проте зараз мова йде про пряму відмову від цієї угоди.

«[Це] неминуче призведе до зриву цих угод. А це означає, що війна, в якій практично кожен день гинуть люди, триватиме», - резюмував сенатор.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента України Юрій Костюк заявив, що питання відведення сил в Золотому Луганської області відкладено. За його словами, розведення сил в Золотому неможливо без стійкого припинення вогню.

Раніше повідомлялося,що обстріли ділянки розведення у Золотому на Донбасі фіксуються другу добу поспіль.

До слова, 13 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.

Заступник голови Офісу президента України Юрій Костюк заявив, що питання відводу сил в Золотому Луганської області відкладено.

До слова, 14 жовтня у Києві пройшла акція «Ні капітуляції!» на Майдані незалежності, у ній взяли участь до 12 тисяч людей.

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