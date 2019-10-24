  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Росії назвали ім'я чоловіка, який втік до України і попросив про притулок

    • Розсилка
    У Росії назвали ім'я чоловіка, який втік до України і попросив про притулок

    Гаврилов потрапив в Україну через Білорусію, він перетнув КПП «Сеньківка» 21 жовтня о 14:00

    26-річний фігурант справи організації «Новое величие» Сергій Гаврилов, який перебував під домашнім арештом, втік в Україну і попросив там притулку.

    Про це повідомили заблокований у Росії опозиційний сайт «Грани» з посиланням на «джерело, обізнане з ситуацією», та російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на «джерело в правоохоронних органах».

    За інформацією сайту «Грани», Гаврилов потрапив в Україну через Білорусію, він перетнув КПП «Сеньківка» 21 жовтня о 14:00.

    У Державній прикордонній службі України 22 жовтня повідомили, що 26-річний громадянин Росії при в’їзді на територію України на пункті пропуску «Сеньківка» в Чернігівській області 21 жовтня попросив політичного притулку.

    «Під час проходження іноземцем прикордонного контролю він звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України з проханням про надання йому політичного притулку в Україні. У ході бесіди росіянин повідомив, що в РФ він переслідується за участь у акціях протесту проти діючої влади», – йдеться в повідомленні.

    Інформації щодо особи прохача притулку у ДПСУ не надали. У Держприкордонслужбі вказали, що скерували чоловіка до органів Державної міграційної служби.

    13 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про спрощення процедури набуття українського громадянства для іноземців й осіб без громадянства, які брали (беруть) участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони України, та громадян Росії, що зазнали переслідувань через політичні переконання.

    Володимир Зеленський президент притулок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ