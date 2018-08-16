У Росії опозиціонер, арештований на 30 днів, оголосив голодування



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Сергій Удальцов на мітингу проти пенсійної реформи

Активіст відмовився від прийому їжі незабаром після арешту 14 серпня

У Росії координатор руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов, заарештований за звинуваченням у порушенні правил проведення масових заходів, оголосив сухе голодування, повідомляють його соратники.

Активіст відмовився від прийому їжі незабаром після арешту 14 серпня.

Його дружина Анастасія Удальцова повідомила, що активіст оголосив голодування на знак протесту проти пенсійної реформи. Вона не уточнила, чи висунув він якісь вимоги або умови.

Суд у Москві напередодні заарештував Удальцова на 30 діб.

28 липня координатор «Лівого фронту» брав участь в узгодженій акції проти пенсійної реформи. За даними поліції, в той же день він організував інший, несанкціонований захід, на якому спалював «портрети осіб, схожих на членів уряду Російської Федерації».