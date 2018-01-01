У Росії прочитали «кремлівське досьє» і побачили там психологічний тиск на Путіна і його оточення

У РФ вважають «кремлівську доповідь» частиною масштабної істерії, яка розгорнулася у США

«Кремлівська доповідь» мінфіну США є спробою політичного тиску на російське керівництво. Таку думку висловив експерт Російського інституту стратегічних досліджень Сергій Михайлов. «Опублікувавши «кремлівську доповідь», США в черговий раз спробували чинити політичний і психологічний тиск на російське керівництво,



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У РФ вважають «кремлівську доповідь» частиною масштабної істерії, яка розгорнулася у США

«Кремлівська доповідь» мінфіну США є спробою політичного тиску на російське керівництво. Таку думку висловив експерт Російського інституту стратегічних досліджень Сергій Михайлов.

«Опублікувавши «кремлівську доповідь», США в черговий раз спробували чинити політичний і психологічний тиск на російське керівництво, намагаючись внести невпевненість і нервозність в еліту, - сказав він. - Все це результат масштабної істерії, яка розгорнулася у США навколо уявного російського втручання у вибори, коли будь-які внутрішньополітичні системи Вашингтона намагаються списати всі гріхи на підступи Кремля».

На думку російського експерта, навіть без відповідних заходів санкційна активність США не виправдається. «Наївно вважати, що їх списки щось змінять. Такий хід - всього лише спроба позначити позицію сили. Список формувався багато в чому за формальним принципом: наприклад, там є прізвища бізнесменів, які знаходяться в конфлікті з російською владою», - сказав він.

Як зазначив Михайлов, «санкції досягають бажаного ефекту, коли їх розробляє не окремо взята країна, а принаймні кілька провідних країн-союзниць». «Тому США і намагаються залучити якомога більше країн до антиросійських санкцій, - додав він. - Маю великі сумніви, що санкції, прийняті на політичну потребу дня, будуть підтримані навіть досить близькими американськими союзниками, тому що вони і так вже втомилися від нескінченної санкційної війни».

Нагадаємо, 30 січня Мінфін США опублікував список з 114 чиновників і 96 олігархів в рамках закону про антиросійські санкції. До переліку увійшли співробітники адміністрації президента РФ, члени уряду, глави відомств і держкомпаній, а також всі росіяни, фінансові статки яких перевищують мільярд доларів.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія поки що утримається від кроків у відповідь на публікацію «кремлівської доповіді» США.

Після того, Порошенко заявив, що Україна розраховує на відповідні рішення і з боку європейських партнерів. Також повідомлялося, що Європейський союз проаналізував «кремлівську доповідь» США, але поки не планує складати такий самий список.

Пізніше, міністр фінансів США Стівен Мнучин повідомив, що на основі «кремлівської доповіді» будуть введені нові санкції проти Росії.

Державний департамент США заявив, що процес введення санкцій проти Росії тільки починається.

Джерело: ТАСС