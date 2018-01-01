Держдеп про антиросійські санкції: це тільки початок

У США сподіваються перекрити Росії фінансування ворожої діяльності

Державний департамент США заявив, що процес введення санкцій проти Росії тільки починається. Про це сказав на брифінгу журналістам високопоставлений представник Держдепу. За його словами, 29 січня не є дедлайном для заходів, описаних у розділі 231 Акта протидії супротивникам Америки через санкції (CAATSA). [READ_MORE] «Це не кінцевий



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У США сподіваються перекрити Росії фінансування ворожої діяльності

Державний департамент США заявив, що процес введення санкцій проти Росії тільки починається. Про це сказав на брифінгу журналістам високопоставлений представник Держдепу.

За його словами, 29 січня не є дедлайном для заходів, описаних у розділі 231 Акта протидії супротивникам Америки через санкції (CAATSA).

«Це не кінцевий термін для введення санкцій, насправді – це лише початок», – підкреслив політик.

Представник Держдепу зазначив, що кінцева мета - зупинити важливий дохід, що надходить російському уряду. За його словами, це стосується, насамперед, оборонного та розвідувального секторів. Він зазначив, що американська влада таким чином хоче «нагадати про витрати і ворожу діяльність, особливо в тому, що стосується України».

Нагадаємо, 30 січня Мінфін США опублікував список з 114 чиновників і 96 олігархів в рамках закону про антиросійські санкції. До переліку увійшли співробітники адміністрації президента РФ, члени уряду, глави відомств і держкомпаній, а також всі росіяни, фінансові статки яких перевищують мільярд доларів.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія поки що утримається від кроків у відповідь на публікацію «кремлівської доповіді» США.

Після того, Порошенко заявив, що Україна розраховує на відповідні рішення і з боку європейських партнерів. Також повідомлялося, що Європейський Союз проаналізував «кремлівську доповідь» США, але поки не планує складати такий самий список.

Пізніше, Міністр фінансів США Стівен Мнучин повідомив, що на основі «кремлівської доповіді» будуть введені нові санкції проти Росії.

Джерело: УНІАН