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    У Росії розбився військовий вертоліт: четверо загиблих

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    <span>Вертоліт Мі-8 розбився у Росії</span> - У Росії розбився військовий вертоліт: четверо загиблих
    Вертоліт Мі-8 розбився у Росії

    За попередніми даними, Мі-8 впав з висоти приблизно 20 метрів

    Під час жорсткої посадки вертольоту Мі-8 в Росії загинуло чотири людини. Інцидент стався в аеропорту на Чукотці. Про це повідомило російське держінформагентство ТАСС.

    «Чотири людини загинули. Попередньо, причиною падіння вертольоту стали технічні неполадки», — йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що жорстка посадка сталась «під час випробувань після ремонту». Після посадки вертоліт загорівся, пише видання, та додає що всі четверо загиблих — військовослужбовці.

    За попередніми даними, Мі-8 впав з висоти приблизно 20 метрів

    Пізніше в Міноборони РФ повідомили, що «екіпаж машини загинув в результаті зіткнення машини з землею».

    Повідомляється, що це сталася під час навчального польоту без боєкомплекту. 

    Рівно місяць тому у Росії також сталася катастрофа з вертольотомНа північному півострові Ямал (Російська Федерація) зазнав аварії вертоліт Мі-26 «Абакан-Авіа», який прямував на газове родовище в Красноярському краї.

    Також днями у Підмосков'ї розбився військовий вертоліт: екіпаж загинув. За попередньою інформацією, причиною катастрофи могла стати технічна несправність Мі-8.

    Росія авіакатастрофа вертоліт військові
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